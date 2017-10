Corrida bem-humorada anuncia nome do novo lançamento da Fiat

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) escolheu o bom-humor para divulgar o nome do modelo que lançará nos próximos meses. A empresa idealizou a Corrida Fiat, a ser disputada por seis Milles com escada, para mobilizar o público e fãs da marca e anunciar, ao final da competição, o nome do modelo que vem ampliar a renovação da gama de produtos que a Fiat vem impulsionando nos últimos dois anos.

O Mille com escada tornou-se um meme da internet e é parte do imaginário coletivo, pois já tem mais de 500 mil citações na rede e virou até game. Trata-se do modelo Mille que, devido à sua robustez e versatilidade, era visto nas cidades equipado com escadas, transportando equipes de trabalho de companhias de eletricidade e telefonia. Reza a lenda que é o modelo mais rápido de todas as corridas da internet. A equipe de Conteúdos e Criação da FCA materializou este meme, unindo a simpatia do modelo antigo a um novo tempo da marca.

“Estamos resgatando o bom-humor associado à marca e trazendo um ídolo do passado para anunciar um modelo que representa o processo de modernização da empresa e de sua linha de veículos”, explica João Batista Ciaco, diretor de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade da FCA para a América Latina.

A iniciativa aponta para os consumidores e admiradores da marca, principalmente os fã-clubes espalhados por todo o país, que acompanham com grande interesse as notícias relativas à empresa e seus produtos, buscando sempre informações exclusivas. A Corrida Fiat será a oportunidade de mobilizar este público em torno do novo modelo.

A corrida será narrada por Domênico Gatto, além de contar com a participação de um especialista da Fiat que comentará as características e inovações dos carros novos à medida que entram na pista.

Para iniciar a campanha, a Fiat preparou um teaser para as redes sociais e páginas que mais se identificam com a marca. O vídeo oficial da corrida será postado nesta sexta-feira, dia 20. O mistério do novo nome será, então, revelado. Os próximos capítulos dessa história poderão ser acompanhados pelos canais oficiais da marca nas redes sociais. Confira aqui o inicio desse novo tempo: