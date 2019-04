Copa Truck chega com 60 máquinas e campeão da temporada neste domingo

A Copa Truck chega a Campo Grande neste domingo para definir o campeão da temporada 2019. É terceira vez que a Capital é berço do campeão da Primeira Copa, iniciada no mês passado em Goiânia, e os três primeiros classificados para a Grande Final, que acontece no mês de dezembro em Interlagos.

A equipe do jornal A Crítica esteve nos bastidores deste grande evento automobilístico e trouxe para seu leitor a emoção de que se é dar uma volta em um dos gigantes das pistas com o piloto Hiro Yano.

Patrocinando pela marca de lubrificantes YPF, Yano estreou na categoria em Goiânia e participa da Copa pela segunda vez, com a equipe RM Motors, time de fábrica da Volkswagen.

Yano divide o time RM/Man, chefiado pelo piloto Renato Martins, com Beto Monteiro e Paulo Salustiano. O truck Volkswagen Constellation, número 39, do piloto da YPF leva para a Copa Truck 2019 a marca Extravida de lubrificantes para motores pesados a diesel.

“Foi uma realização de um sonho fazer parte deste time vencedor. Mais ainda com o apoio da YPF, uma empresa que é referência em lubrificantes, respeitada pela qualidade de seus produtos, e agora na minha segunda corrida aqui em Campo Grande, estou esperançoso em atingir uma colocação ainda melhor que a de Goiânia”, afirma ele.

Além da decisão dos brutos, o fim de semana conta com a segunda etapa das supermáquinas do Mercedes-Benz Challenge e a primeira rodada dupla da história da Hyundai Copa HB20, mais novo campeonato do automobilismo brasileiro. Juntas, as três categorias superam a marca de 60 máquinas e pilotos inscritos para o fim de semana.

Os ingressos, válidos para o sábado e domingo, estão com preços promocionais no site www.copatruck.com.br. Nesta venda, que vai até o dia 12 de abril (sexta anterior à corrida), o valor da Arena Nação Truck cai de R$ 40 para R$ 28 com direito à visitação os boxes na tarde do sábado após os treinos de classificação do dia. A Credencial Fã-Truck, que também dá direito à visitação aos boxes no domingo, cai de R$ 90 para R$ 80, enquanto a Credencial Camarote Paddock, com direito a alimentos e bebidas, desce de R$ 220 para R$ 180.

Nas compras após 12/4 e nas bilheterias do autódromo serão cobrados os valores cheios (Arena Nação Truck – R$40, Credencial Fã-Truck – R$ 90 e Camarote Paddock – R$ 220). Até lá, as entradas estão disponíveis para venda exclusivamente no site da categoria www.copatruck.com.br, sem taxa de conveniência.