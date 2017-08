Conheça a picape personalizada do Valentino Rossi, a Ford Ranger VR46

A versão agressiva conta com rodas de 18 polegadas calçadas com pneus BF Goodrich, novo bodykit, adesivos especiais, luzes de LED no teto, entre outros. O motor é um 3.2 turbodiesel de 200 cv de potência. Apenas 460 unidades serão produzidas com preço sug / Divulgação

Famoso por seu desempenho nas pistas sobre duas rodas, o piloto italiano Valentino Rossi quer se aventurar agora no segmento de customização de... carros. Sim, carros. Sua empresa, a VR46 Cars, já conta com dois modelos feitos em parceria com a Ford: uma picape Ranger e uma van Transit.

Cada um terá produção limitada a 920 unidades, sendo 460 unidades destinadas ao Reino Unido e mais 460 para o resto da Europa. Os primeiros veículos devem ser entregues no início de 2017 e, de acordo com o site argentino AutoBlog, cada Ranger custará 73 mil euros (equivalente a R$ 254 mil).

A Ranger personalizada é baseada na versão Limited Cabine Dupla com motor 3.2 turbodiesel e tração 4x4. Logo de cara ela chama a atenção pela pintura, que pode ser preta metálica ou cinza. Há bastante destaque para o número 46 de Rossi na MotoGP e as iniciais do piloto VR em toda a carroceria, do capô às laterais e até na tampa da caçamba. A transmissão pode ser manual ou automática.

Mas a customização vai além. Ela inclui sistema de exaustão esportivo, pneus todo terreno, rodas pretas de 18 polegadas com o logo VR ao centro, reboque, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, iluminação para fora de estrada no teto, gaiola de proteção externa, luzes diurnas de LED e pacote off-road (spoiler traseiro, proteção para as lanternas traseiras, novos para-choques na frente e atrás, estribos laterais em preto e proteções para o tanque de combustível e no para-choque dianteiro). Por dentro, o acabamento é todo exclusivo, com o logotipo VR46 nos bancos dianteiros e uma placa de indetificação da edição limitada.

O outro modelo pronto da VR46 Cars é uma Transit mais esportiva, com pintura também em preto ou cinza. Ele agrega rodas pretas de 18 polegadas, suspensão rebaixada, saída de escape dupla e um interior exclusivo com bancos revestidos de couro ao estilo do que foi feito na Ranger.





