Toyota apresenta os acessórios para a linha 2018 do Corolla com preços inexplicáveis

A Toyota lança no mercado brasileiro uma linha de acessórios exclusiva para o Corolla 2018. Os acessórios genuínos para o Toyota Corolla, de acordo com a montadora são oferecidos para complementar o nível de sotisficaçào e elegância de seu design, além de oferecer ainda mais conforto e segurança aos proprietários na utilização diária do veículo.

Disponível em toda a rede de concessionárias da marca no país (ao todo são 236 lojas), a gama é formada por 40 itens com garantia de 12 meses e a oferta é válida para todas as quatro versões (alguns itens e preços variam de acordo com a configuração escolhida).

O que chamou mais atenção foi o rádio USB/CD que custa absurdos R$ 1.719,99 , que de elegante e sofisticado não tem nada. Já os faróis de neblina em LED custam R$ 1.319.99. E acredite se quiser, uma câmera digital fixada no para-brisa com resolução de míseros 3,1 megapixels custa R$ 2.499,99. As montadoras seguem explorando os consumidores brasileiros com acessórios defasados e com preços inexplicáveis.

Confira a lista de acessórios e os respectivos preços:

Corolla GLi Acessórios Preços Rádio 2 DIN com CD player e Bluetooth R$ 1.719,99 Roda de liga leve 16” R$ 749,99 Farol de neblina em LED R$ 1.319,99 Corolla XEi Acessórios Preços Moldura cromada do vidro R$ 649,99 Kit de lâmpadas de luz branca em LED para faróis de posição R$ 299,99 Ponteira de escapamento cromada R$ 199,99 Corolla XRS Acessórios Preços Soleira iluminada R$ 799,99 Digital Video Recorder R$ 2.499,99 Alarme ultrassônico (key-less) R$ 599,99 Corolla Altis Acessórios Preços Sensor de estacionamento R$ 519,99 Sensor de estacionamento frontal R$ 599,99 Kit de lâmpadas de luz branca em LED para faróis de neblina R$ 949,99

