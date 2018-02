Confira o valor do seguro para os 10 carros mais vendidos em janeiro conforme gênero e faixa etária

Segundo a entidade, foram emplacados, em janeiro, 148.898 automóveis – um aumento de 22,67% em comparação com o mesmo período do ano passado - Divulgação

A corretora online Bidu está divulgando o valor do seguro para as versões de entrada dos dez carros mais vendidos em janeiro, de acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Segundo a entidade, foram emplacados, em janeiro, 148.898 automóveis – um aumento de 22,67% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Chevrolet Ônix continua a ser o carro mais vendido, com 16 mil unidades.

O levantamento analisa o preço médio mensal do seguro em cinco capitais brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo), utilizando três perfis: homens e mulheres de 35 anos, casados, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, que estão contratando o seguro pela primeira vez, e jovens do sexo masculino, de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho.

O perfil mulher tem o seguro mais barato entre os estudados (exceto para Ônix, Polo e Gol), enquanto o perfil jovem tem o seguro do carro sempre mais caro, seja qual for o modelo. Para essa faixa etária, os seguros do Compass e do Corolla são os mais elevados. No Rio de Janeiro, por exemplo, o seguro do Compass pode custar até R$ 22.967, quase o dobro do valor para o perfil homem de 35 anos.

Confira, abaixo, as tabelas com os dez veículos mais vendidos em janeiro e o valor do seguro para cada modelo, nos três perfis analisados. Para mais dados e gráficos de análise entre cada perfil, confira o relatório completo da Bidu Corretoraaqui.





* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez;

Modelo Emplacamentos Valor do seguro em São Paulo Valor do seguro no Rio de Janeiro Valor do seguro em Belo Horizonte Valor do seguro em Porto Alegre Valor do seguro em Brasília Chevrolet Onix 16058 R$1.860 R$2.053 R$2.213 R$2.302 R$1.512 Ford Ka 7656 R$1.997 R$3.239 R$2.403 R$2.084 R$2.174 Hyundai HB20 7436 R$2.906 R$3.710 R$2.003 R$2.961 R$1.810 Volkswagen Polo 6632 R$1.843 R$2.121 R$2.147 R$2.325 R$2.064 Chevrolet Prisma 5926 R$2.333 R$2.484 R$2.343 R$3.318 R$2.485 Volkswagen Gol 5893 R$2.508 R$2.954 R$2.914 R$2.985 R$1.961 Fiat Argo 4972 R$2.068 R$3.008 R$1.978 R$2.323 R$3.731 Fiat Mobi 4679 R$1.793 R$2.723 R$1.640 R$2.560 R$2.071 Jeep Compass 4546 R$4.752 R$8.862 R$5.016 R$6.645 R$3.925 Toyota Corolla 4486 R$2.513 R$4.448 R$2.880 R$2.934 R$2.235

* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; Modelo Emplacamentos Valor do seguro em São Paulo Valor do seguro no Rio de Janeiro Valor do seguro em Belo Horizonte Valor do seguro em Porto Alegre Valor do seguro em Brasília Chevrolet Onix 16058 R$2.141 R$2.671 R$1.944 R$2.432 R$1.816 Ford Ka 7656 R$1.912 R$2.086 R$1.708 R$1.958 R$1.711 Hyundai HB20 7436 R$2.614 R$2.678 R$2.345 R$2.513 R$2.185 Volkswagen Polo 6632 R$1.844 R$2.450 R$2.258 R$2.464 R$1.805 Chevrolet Prisma 5926 R$2.462 R$2.904 R$1.858 R$2.111 R$1.688 Volkswagen Gol 5893 R$2.500 R$4.516 R$3.024 R$2.649 R$2.145 Fiat Argo 4972 R$1.956 R$2.386 R$2.372 R$2.200 R$1.662 Fiat Mobi 4679 R$1.727 R$1.969 R$2.315 R$1.770 R$1.426 Jeep Compass 4546 R$4.819 R$8.060 R$3.755 R$6.031 R$3.621 Toyota Corolla 4486 R$2.357 R$3.926 R$2.571 R$2.589 R$2.012

* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho Modelo Emplacamentos Valor do seguro em São Paulo Valor do seguro no Rio de Janeiro Valor do seguro em Belo Horizonte Valor do seguro em Porto Alegre Valor do seguro em Brasília Chevrolet Onix 16058 R$3.527 R$4.161 R$3.298 R$3.876 R$3.043 Ford Ka 7656 R$3.801 R$4.761 R$3.655 R$4.389 R$3.298 Hyundai HB20 7436 R$7.000 R$6.131 R$4.233 R$4.948 R$3.781 Volkswagen Polo 6632 R$3.672 R$4.758 R$4.117 R$4.271 R$3.772 Chevrolet Prisma 5926 R$4.108 R$4.942 R$3.620 R$4.077 R$3.263 Volkswagen Gol 5893 R$5.405 R$5.657 R$4.173 R$4.972 R$3.617 Fiat Argo 4972 R$4.315 R$5.235 R$3.921 R$4.776 R$3.528 Fiat Mobi 4679 R$3.312 R$4.471 R$3.378 R$3.898 R$3.111 Jeep Compass 4546 R$8.683 R$16.114 R$7.294 R$12.955 R$7.167 Toyota Corolla 4486 R$6.185 R$11.642 R$7.306 R$8.319 R$5.541 * Todos os preços dos seguros apresentados são para vigência de um ano.