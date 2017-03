Confira o valor do seguro dos dez carros maos vendidos em fevereiro

Segundo dados da Fenabrave, a venda de veículos no mês de fevereiro apresentou queda de 7,6%, com 135.663 unidades emplacadas. O Chevrolet Onix repetiu o sucesso e permanece em primeiro lugar, com 11.190 emplacamentos, vendendo mais do que o dobro do que o segundo colocado, o HB20, que contou com 6.521 veículos emplacados. O Ford Ka completou o pódio.

Diante desse levantamento, a Bidu Corretora realizou um levantamento que aponta o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no último mês. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho e que está contratando seguro pela primeira vez. As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras.

Modelo Emplacamentos Valor do seguro em SP Valor do seguro no RJ Valor do seguro em BH Valor do seguro em Brasília Valor do seguro em Porto Alegre Chevrolet Onix 11.190 R$3.522,36 R$1.917,70 R$2.191,32 R$2.102,96 R$2.671,06 Hyundai HB20 6.521 R$5.416,29 R$2.494,42 R$2.946,60 R$2.296,65 R$3.531,23 Ford Ka 5.765 R$3.908,19 R$2.055,09 R$2.510,18 R$2.428,40 R$3.204,55 Volkswagen Gol 4.564 R$4.166,69 R$2.217,09 R$2.227,36 R$2.330,70 R$2.892,05 Renault Sandero 4.181 R$4.591,45 R$2.524,65 R$2.793,53 R$2.863,41 R$3.741,29 Honda HR-V 3.594 R$7.127,22 R$3.538,51 R$3.876,87 R$3.524,68 R$4.951,17 Fiat Toro 3.582 R$7.007,61 R$3.648,55 R$4.028,45 R$3.849,79 R$5.178,71 Toyota Corolla 3.469 R$8.046,95 R$4.196,59 R$5.016,65 R$4.288,33 R$6.309,32 Chevrolet Prisma 3.368 R$4.452,23 R$2.249,47 R$2.673,03 R$2.350,35 R$3.251,76 Fiat Strada 3.289 R$9.435,31 R$4.646,66 R$4.738,04 R$3.834,29 R$6.405,35

