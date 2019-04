Confira 6 dicas para quem vai pegar a estrada no feriado de Páscoa

A partir desta quinta-feira, o feriado prolongado de Páscoa promete intensificar o tráfego nas estradas de todo o País - Foto: Arquivo/A Crítica

A partir desta quinta-feira, o feriado prolongado de Páscoa promete intensificar o tráfego nas estradas de todo o País. Se você planeja viajar com o seu veículo, confira as seis dicas de manutenção da Continental Pneus, maior fabricante de pneus da Alemanha e integrante de um dos maiores grupos sistemistas do mundo:



Calibragem - é importante checar a pressão do ar semanalmente e sempre com o pneu frio. Rodando com a calibragem correta você economiza combustível e amplia a vida útil do pneu. Para saber a calibragem correta para os pneus de seu veículo basta consultar o manual do proprietário ou as etiquetas afixadas nas portas, no batente das portas ou, ainda, no bocal de abastecimento de combustível;



Balanceamento, alinhamento e rodízio – devem ser realizados a cada 10 mil km. Além de ser um importante item de segurança, o perfeito alinhamento e balanceamento garante um excelente comportamento dinâmico do veículo, preservando a vida útil dos pneus. Já a inversão de posição entre os pneus que rodam nos eixos dianteiro e traseiro contribui para manter o desgaste uniforme e melhor estabilidade do veículo;



Bolhas - um pneu que apresente bolhas está inutilizado, pois corre o risco de se romper a qualquer momento causando uma perda súbita de pressão. Nessas condições, deve ser imediatamente substituído;



Sulcos - verificar se eles já atingiram o limite legal de 1,6 mm, momento em que os pneus devem ser substituídos. Vale lembrar que: transitar com pneu careca pode resultar em multa e adição de cinco pontos no prontuário do motorista;



Excesso de peso - procure não sobrecarregar seus pneus conferindo antes da viagem a capacidade da carga que eles podem transportar;



Estepe - lembre-se de verificar o estado do estepe e também de calibrá-lo corretamente.