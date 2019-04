Concessionários BMW i já estão recebendo pedidos para os novos i8 Roadster e Coupé no Brasil

Quem adquirir o modelo levará gratuitamente o BMW i Wallbox, equipamento de recarga rápida para veículos elétricos e híbridos da empresa - Foto: Divulgação

A BMW do Brasil anuncia o início das vendas no país dos novos i8 Roadster e Coupé (2019/2020), que poderão ser encomendados da rede de concessionárias BMW i autorizadas da marca no país, com entrega prevista para o segundo semestre deste ano. Os preços sugeridos são de R$ 699.950,00 (Roadster) e R$ 649.950,00 (Coupé). A ação especial de pré-vendas inclui um BMW i Wallbox gratuito aos compradores dos modelos.

"O BMW i8, ícone da mobilidade elétrica esportiva, quebrou paradigmas com seu design visionário, desempenho emocionante e tecnologia eletrificada, mostrando ser possível combinar sustentabilidade e esportividade. Com a versão Roadster, esperamos seguir evoluindo nesse caminho de eletrificação e conectividade que ajudamos a pavimentar no Brasil e no mundo", comenta Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.

Uma das principais atrações do estande da BMW no Salão do Automóvel de São Paulo, em 2018, o novíssimo BMW i8 Roadster combina desempenho de alto nível, prazer em dirigir livre de emissões e a liberdade de dirigir ao ar livre. Revelada globalmente em 2013, o BMW i8 Coupé iniciou suas vendas por aqui em 2014.

Os modelos apresentam a última geração da premiada tecnologia BMW eDrive, que combina um novo propulsor elétrico sincronizado ao motor à combustão, de três cilindros, 1.499 cm³ e dotado de tecnologia BMW TwinPower Turbo. O motor elétrico é responsável por mover as rodas dianteiras, enquanto o motor à gasolina movimenta as rodas traseiras.

As duas versões trazem potência combinada de 374 cv, 42 kgf de torque e capacidade da bateria de 11.6 kWh. Os números de desempenho são impressionantes: velocidade máxima de 250 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos (Roadster) e 4,4 segundos (Coupé). No modo eDrive, o BMW i8 pode rodar por até 45 Km em propulsão puramente elétrica, sem emissões de poluentes.

Ambos os modelos utilizam a inovadora arquitetura LifeDrive desenvolvida para veículos BMW i, cuja estrutura reúne um chassi de alumínio e uma célula de passageiros feita de fibra de carbono reforçada com plástico (CFRP). Com 1535 Kg (Coupé) e 1595Kg (Roadster) perfeitamente distribuídos, baixo centro de gravidade e controle de tração eletrônico, o BMW i8 emociona nas curvas. O visual futurista traz linhas fluídas, silhueta elegante, vincos marcantes e portas estilo asas de gaivota.

Entre os itens disponíveis, estão faróis de LED, bancos esportivos, revestimentos internos de fibra de carbono e cerâmica, head-up display com luz indicadora para troca de marchas (shift-light) e rodas de 20 polegadas. No caso do Roadster, o teto retrátil é estendido ou recolhido em apenas 15 segundos e funciona em velocidade até 50 km/h.

Quem adquirir o modelo levará gratuitamente o BMW i Wallbox, equipamento de recarga rápida para veículos elétricos e híbridos da empresa. Ele é ideal para carregamentos nos momentos em que o veículo está estacionado, sem utilização. O equipamento é capaz de carregar 100% das baterias do veículo em menos de 3 horas. Além da segurança no carregamento das baterias, o equipamento pode ser instalado em circuitos monofásicos ou trifásicos e operar com correntes de até 32 ampères, atingindo a potência de até 22 kilowatts. A performance superior torna o BMW i Wallbox pronto para o futuro – ao comprar um novo veículo, não será necessário trocar o equipamento. O Wallbox é de fácil manuseio e assegura um processo de carregamento de energia seguro e eficiente, além de ser compatível com veículos de outros fabricantes que utilizem o mesmo conector.

Estão disponíveis seis opções de cores externas, todas metálicas, para ambas as versões: Cinza Donington com detalhes em Frozen Grey, Crystal White com detalhes em Azul BMW i, Cinza Sophisto com detalhes em Azul BMW i, Cinza Sophisto com detalhes em Frozen Grey, Crystal White com detalhes em Frozen Grey, e Copper com detalhes em Frozen Grey. Internamente, são oferecidas quatro opções de revestimento Couro Exclusive Dalbergia Brown, Couro Spheric Amido, Couro Spheric Branco Ivory (Coupé) e Couro Exclusive E-Copper (Roadster e Coupé).