Concessionária Eurobike Audi traz Audi Sport Experience para Campo Grade neste final de semana

Nos dias 13 e 14 de outubro, Campo Grande receberá um dos eventos mais importantes do país, voltado para carros esportivos de luxo, o Audi Sport Experience. Serão três dias de evento, com os modelos mais desejados da marca. O evento será realizado pela concessionária Eurobike Audi e o objetivo é proporcionar uma experiência única aos convidados, que testarão todo desempenho e segurança dos esportivos da Audi.

Os modelos que estarão disponíveis para test drive são R8, RS7, RS6, TTS Coupe, RS3, RSQ3.

A missão dos modelos RS (R8, RS7, RS6, RS3 e RSQ3) é combinar potência, design e performance para ultrapassar limites. Este é o compromisso automobilístico da montadora. E o resultado não poderia ser diferente, máquinas de alta performance desenvolvidas para as ruas da cidade.

Incrivelmente dinâmico e extremamente funcional, o Audi RS3 é a síntese da alta performance e praticidade no dia a dia. O motor de cinco cilindros da Audi transforma as ruas, as curvas viram pistas, e as calçadas, arquibancadas.

O Audi RS6 Avant tem presença marcante nas ruas. Para-lamas esportivos, entradas de ar com saias laterais impactantes e traseira imponente. O desempenho do RS 6 Avant é para motoristas que querem mais desempenho, dinâmica, adrenalina e exclusividade. Detalhes de design e características especiais destacam o caráter único dos novos modelos RS de alta performance.

Através da combinação da sofisticação, potência e tecnologia, a Audi criou um carro como nenhum outro, o Audi RS 7 Sportback. Um veículo de alta performance, com um impressionante motor e formato único. No RS7, o design e a performance são únicos, inclusive nos mínimos detalhes, desde a exclusiva pintura opcional Ascari Blue Metallic até os impressionantes elementos externos em titânio fosco. Características que deixam uma coisa absolutamente clara, esse modelo exagera em requinte de esportividade.

Criado no mais rigoroso laboratório de desenvolvimento, as pistas de corrida. A Audi usou toda sua experiência automobilística para desenvolver o Audi R8. Exemplos não faltam, como os diversos títulos nacionais e internacionais na categoria GT3 conquistados pelo R8 LMS, incluindo vitórias nas clássicas corridas de 24 horas em Nürburgring, Spa e Daytona. Isso significa que o Audi R8 Coupé V10 plus* se sente em casa nas pistas de corrida e o motorista sente o mesmo ao dar a partida no motor. p Carro possui diversos detalhes que contribuem para sua estrutura leve e sua precisão técnica. Uma inovadora combinação de materiais e tecnologias Audi de alta eficiência tornam a carroceria Audi Space Frame (ASF) incrivelmente leve e com alta rigidez à torção. O inconfundível design apresenta painéis laterais, entradas de ar e a impressionante linha de cintura, enfatizando as raízes automobilísticas do Audi R8

O Audi TTS Coupé tem o DNA de um verdadeiro esportivo. E isso pode ser notado em cada detalhe. A sua direção dinâmica é controlada pelo novo sistema quattro de tração integral permanente. O design com linhas fortes e elementos da série S enfatizam a sua origem, as pistas. Outro destaque é a tecnologia, que está presente desde o sistema de tração até o Virtual Cockpit, que fará quem está ao volante se sentir um verdadeiro piloto.

O modelo RSQ3 une esportividade pura com muitas facetas diferentes como potência, dinamismo atlético e um design sensacional. Um veículo proporciona mais do que uma experiência única, ele também é inspirador. A versão esportiva RS do utilitário Audi Q3 traz motor de 2,5 litros TFSI com cinco cilindros e 340 cv, capaz de levar o veículo de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e à velocidade máxima - limitada eletronicamente - de 250 km/h, de acordo com a marca alemã.

O Audi Sport Experience será realizado na concessionária Audi Center Campo Grande, do Grupo Eurobike, na Avenida Afonso Pena 5.720.

