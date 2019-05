Com fotos e vídeos em registro digital, sistema de vistoria em credenciadas inibe fraudes

Atualmente, os usuários de carros em MS que fazem vistoria veicular em empresas credenciadas contam com tecnologia de ponta, onde todo o processo pode ser filmado por uma câmera instalada no pátio da empresa que dá acesso ao Detran MS em tempo real para f - Foto: Ilustração

Atualmente, os usuários de carros em MS que fazem vistoria veicular em empresas credenciadas contam com tecnologia de ponta, onde todo o processo pode ser filmado por uma câmera instalada no pátio da empresa que dá acesso ao Detran MS em tempo real para fiscalização. São filmados os itens obrigatórios e de segurança e as imagens são armazenadas por cinco anos e acessíveis em casos de irregularidades.



Desde agosto passado, as condições impostas para aprovar o veículo estão mais austeras com 18 fotos e um vídeo compondo o laudo. As imagens são analisadas por meio de software homologado pelo Denatran e Detran MS que gera laudos de vistorias, garantido veracidade, rastreabilidade e transparência ao processo de transferência de veículos, além de fornecer módulos de gestão da empresa de vistoria.



"A atuação das empresas de vistoria veicular credenciadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) segue conjunto rigoroso de normas do Contran, Denatran e do próprio Detran/MS, que incluiu inúmeras melhorias que tornaram o processo tecnológico, ágil e confiável, que conferem segurança e tranquilidade ao processo", diz o presidente da Assovis (Associação das Empresas de Vistoria Veicular de MS), José Renato Cantadori. Já no Detran MS, a vistoria é ainda feita com a técnica antiga, de decalque.



Quando fazer – Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pela Resolução Nº 466/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a vistoria veicular é exigida em algumas situações específicas, com objetivo de garantir a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; a legitimidade da propriedade; se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito."



A transferência de propriedade e mudança de domicílio do proprietário (para um novo município) são casos em que é necessário expedir um novo registro, conforme previsto nos incisos I e II do artigo 123 do Código de Trânsito. Também é necessária na emissão de segunda via do DUT (Documento Único de Transferência).



Serviço – O Estado conta hoje com 39 credenciadas para vistoria veicular. Encontre a empresa mais próxima no site https://assovisms.org.br/