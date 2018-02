Com filme inédito, Ford inicia nova fase da campanha de pré-lançamento do Mustang

O filme, chamado “Trovão”, explora o simbolismo do carro em um clima cercado de suspense e alta voltagem - Divulgação

A Ford iniciou hoje uma nova fase da campanha de pré-lançamento do Mustang, com um filme para a TV e internet que mostra o “despertar” da máquina. Depois de vários “teasers” focados em detalhes do veículo, a produção é a primeira a revelar o conceito de marketing do produto no mercado brasileiro, associando sua potência e beleza às forças da natureza – https://www.youtube.com/watch?v=v7PJP_d8v9o

“O Ford Mustang é um dos maiores ícones da história da indústria automotiva mundial e chega pela primeira vez ao Brasil. A campanha do seu pré-lançamento não poderia fugir desse tom grandioso, retratando toda a mística, força, rebeldia e história que ele representa para diferentes públicos”, diz Mauricio Greco, gerente geral de Marketing da Ford.

O filme, chamado “Trovão”, explora o simbolismo do carro em um clima cercado de suspense e alta voltagem. O Mustang surge em um lugar misterioso, como uma fera adormecida que desperta e ganha vida após uma forte tempestade.

Emergindo desse cenário fantástico, o carro entra na vida real e corre pela estrada com o seu estilo único e inconfundível, enquanto despeja os 466 cv de pura emoção do motor V8 no asfalto. Na tela, uma chamada avisa: “A máquina está viva. Agora no Brasil”. No final, a cidade ao fundo aguarda a chegada do Mustang, que segue ao seu encontro em velocidade.

Até o final de março, quem quiser estar entre os primeiros a adquirir o Mustang no Brasil ainda pode participar do programa de pré-venda. Todo o processo de compra é feito por um sistema exclusivo de concierge, por meio do site www.mustangford.com.br. A Ford também preparou como presente especial para os proprietários do primeiro lote do Mustang um capacete produzido em edição limitada, assinado pelo piloto Dan Gurney, lenda do automobilismo.