Com design mais moderno, novo EcoSport tem preços a partir de R$ 74 mil

Um design mais moderno, melhor acabamento, mais conectividade e melhorias na segurança. O EcoSport viu a concorrência desenvolver não somente produtos dentro do segmento dos SUVs como também a aceitação dentro desse nicho. Até demorou um pouco para tomar alguma atitude, mas, ao renovar seu representante, chega com força para concorrer. Disponível nas versões SE, FreeStyle e Titanium, o SUV da Ford agora conta com os motores 1.5 3C Flex com 130/137 cv e 15,6/16,2 kgfm, respectivamente com gasolina e etanol. Os preços começam em R$ 73.990.

Além do novo propulsor, o Duratec 2.0 Direct Flex, com injeção direta de combustível disponibiliza 170/176 cv e 20,6/22,5 kgfm, mas apenas na Titanium. O câmbio automático de seis marchas substitui o de dupla embreagem Powershift. O motor 1.5 tem opção de câmbio manual de cinco marchas

De série, o Novo EcoSport 2018 traz sete airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, assistente de emergência com ligação para o SAMU, medidor de pressão dos pneus, Isofix e sensores de estacionamento, entre outros. Entre os opcionais estão ar-condicionado, trio elétrico, direção elétrica, bancos em tecido ou couro, teto solar elétrico, acabamento em dois tons, sistema de som Sony com nove alto-falantes, ar-condicionado automático, rodas de liga leve de 15 a 17 polegadas e botão de partida.

Na tecnologia, o SUV tem multimídia SYNC 3 com Android Auto e Car Play de série, tendo telas de 6,5 ou 8 polegadas. Ela traz também USB, câmera de ré e GPS.

Versões e preços

Novo EcoSport SE 1.5 - R$ 73.990

Novo EcoSport SE 1.5 AT - R$ 78.990

Novo EcoSport FreeStyle 1.5 - R$ 81.490

Novo EcoSport FreeStyle 1.5 AT - R$ 86.490

Novo EcoSport Titanium 2.0 AT - R$ 93.990

