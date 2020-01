CNH mais barata ou sem exames obrigatórios é golpe

Tem sido comum encontrar em sites e redes sociais a oferta da primeira habilitação mais barata ou sem os devidos testes. Mais saiba que isso trata-se de um golpe - Foto: Ilustração

Tem sido comum encontrar em sites e redes sociais a oferta da primeira habilitação mais barata ou sem os devidos testes. Mais saiba que isso trata-se de um golpe. O alerta é do Detran-MS. Alguns anúncios ainda exigem pagamentos antecipados para a emissão da carteira sem autenticidade e que, na maioria das vezes, sequer é entregue.

Além do dinheiro, os estelionatários pedem o envio de números de documentos, assinaturas e até as digitais do candidato. Ao fornecer essas informações, a pessoa fica sujeita a outros tipos de golpes, principalmente relacionados à aprovação de crédito e financiamentos.

Rosilda Melo – diretora de habilitação do Detran-MS, aconselha que para qualquer procedimento relativo a obtenção ou regularização da CNH, procure um Centro de Formação de Condutores.

Ao tomar conhecimento de um possível golpe, denuncie essa ação através do telefone 3368-0206 ou pelo e-mail cotra@detran.ms.gov.br.