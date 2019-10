Clientes pegam carona com o Novo Actros sem retrovisores externos

Os clientes também puderam dirigir o Novo Actros no circuito de test-drive da Fenatran Experience - Foto: Divulgação/Assessoria

Durante a semana da Fenatran – maior salão de veículos comerciais da América Latina, realizado em São Paulo entre 14 e 18 de outubro –, a Mercedes-Benz surpreendeu os clientes de várias regiões do País que vieram ao evento. Em cada dia da semana, 12 clientes que chegaram à cidade pelo Aeroporto de Congonhas foram levados ao Hotel não de automóvel ou van, mas sim a bordo do Novo Actros, primeiro caminhão sem retrovisores externos do Brasil.

Essa ação especial, chamada “De Carona com o Novo Actros”, envolveu também o traslado de clientes entre o Espaço Mercedes, na fábrica da Empresa em São Bernardo do Campo, e o pavilhão da São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes.

“O impacto dessa iniciativa foi sensacional. Os clientes não imaginavam que chegariam em São Paulo e conheceriam o Novo Actros antes mesmo de chegarem ao evento”, ressalta Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Essa foi a primeira vez que o Novo Actros sem retrovisores externos circulou pelas ruas de São Paulo, despertando curiosidade por onde passava. ”

De acordo com o executivo, assim que chegavam ao caminhão, os clientes já tinham a primeira surpresa. “Depois, ao longo do trajeto, eles puderam conhecer as principais inovações do Novo Actros, como o MirrorCam (sistema de câmeras digitais que substituem os retrovisores convencionais), os painéis digitais, a nova cabina, entre outras”, diz Ari de Carvalho.

Além disso, os clientes também puderam dirigir o Novo Actros no circuito de test-drive da Fenatran Experience, completando a sua experiência com o primeiro caminhão digital do Brasil.

Novo Actros. O Caminhão Inteligente.

O MirrorCam é uma das inovações que o Novo Actros trará ao mercado brasileiro a partir de 2020. Além disso, o caminhão será pioneiro em lançar no País o ABA 5 de série, único sistema que freia automaticamente o caminhão quando identifica pedestres, veículos e obstáculos estáticos e móveis à sua frente. Ou seja, o Novo Actros é o caminhão mais seguro do Brasil.

O Novo Actros também é o primeiro caminhão digital do mercado. Isso porque o modelo traz inovações em conectividade, como dois painéis digitais, espelhamento de celular via Apple CarPlay ou Android Auto, recarga sem fio e muitos outros recursos.

Todas essas novidades, que somam-se a muitas outras, tornam o Novo Actros o modelo mais inteligente, conectado, eficiente e seguro do mercado brasileiro.