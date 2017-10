Clientes da Eurobike Campo Grande viveram as emoções do Audi Sport Experience

Movidos pela paixão por carros esportivos, clientes da marca alemã Audi experimentaram no último dia 13 (sexta-feira) e 14 (sábado) a sensação de andar num dos carros mais cobiçados do momento, o R8 V10 Plus, durante um dos eventos mais importantes do país realizado em Campo Grande-MS, voltado para carros esportivos de luxo, o Audi Sport Experience.

Segundo Cristian Abreu , gestor executivo da Eurobike Audi Campo Grande, o teste drive da linha esportiva foi uma oportunidade única para mostrar a eficiência dos carros e proporcionar uma experiência única aos convidados, que testarão todo desempenho e segurança dos esportivos da Audi. Os modelos que esteviram disponíveis para test drive são R8, RS7, RS6, TTS Coupe, RS3, RSQ3.

“É muito importante o sul-mato-grossense conhecer essa tecnologia embarcada, esportividade, o que o carro realmente tem para oferecer. São 610 cavalos, tração 4, uma tecnologia avançada que emociona a todos que entram dentro dele. Um evento como esse mostra a identidade da marca e a possibilidade dos clientes estarem andando num esportivo como o R8”, salientou Cristian.

Após cada teste drive, o sorriso no rosto e a emoção dos clientes mostram a recompensa do trabalho desenvolvido pela Audi, como comentou o Dr° Jocely que veio da cidade de Dourados(MS) para participar do evento. “Andar no R8 era um sonho de consumo, um carro esportivo maravilhoso, tem tudo o que há de mais moderno em tecnologia. Sensação maravilhosa, emocionante. Para quem gosta de velocidade, você está andando no que há de melhor. A resposta do carro é imediata, a parte de freio, essa tração da Audio 4x4 é fantástica, é algo de maravilhoso sem dúvida”.

Para Antônio Cesar “foi uma experiência fantástica, é um veículo muito bem construído, perfeito. Você encaixa dentro do banco, a digibilidade, o ronco do motor, os recursos, e tem um motor que contraria hoje a tendência do unsize. Ele é ainda um motor no estilo velha guarda, grande, aspirado, mas com uma tecnologia fantástica que permite ele ter um ronco espetacular e um desempenho ótimo, é uma experiência que se repetisse varias vezes, teria fácil em casa um desses.”

Segundo Ronaldo Chadid, o interior é aconchegante e todos os critérios de velocidade, estabilidade, beleza são top mesmo. “Esse é o melhor carro que já dirigi, já tinha experiência de dirigir carros de outras marcas, mas este foi insuperável. Todo adulto guarda dentro de si uma criança, e assim a gente ressuscita essa criança quando se pilota um carro desses, creio que todo homem de bom gosto gostaria de ter uma jóia desta”.

