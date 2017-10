Chevrolet lança oficialmente o SUV Equinox por R$ 149.900

Substituto do Captiva, o SUV médio chega para brigar com Jeep Compass, Honda CR-V, Hyundai New Tucson, Peugeot 3008 e cia - Divulgação

Em fase de pré-venda no Brasil há um mês, o inédito Chevrolet Equinox finalmente chega às concessionárias em versão única Premier, a mais equipada, por R$ 149.900. Ele, aliás, estreia por aqui a nomenclatura Premier. Substituto do Captiva, o SUV médio chega para brigar com Jeep Compass, Honda CR-V, Hyundai New Tucson, Peugeot 3008 e cia. Com conjunto mecânico de Camaro, ele quer bater os rivais apelando para o custo/benefício, com uma lista de equipamentos recheada por um preço menor que alguns deles.

Ele ficará entre o Tracker e o Trailblazer no catálogo da marca. "O segmento de SUVs praticamente triplicou de 2012 a 2017 e deve seguir esse caminho dentro dos próximos cinco a 10 anos", afirma Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da Chevrolet. Por isso a aposta em SUVs será grande por parte da marca, que pode ter ainda um novo SUV compacto derivado da próxima geração do Onix - que então teria produção nacional. Mas isso não está confirmado oficialmente ainda.

Motorização

Sob o capô do Equinox está um 2.0 turbo a gasolina capaz de render 262 cv de potência e 37 kgfm de torque máximo, com câmbio automático de nove marchas e tração integral. Esse é o mesmo conjunto usado no Camaro Turbo nos Estados Unidos. O Equinox, aliás, virá importado do México. Lá fora, há ainda uma versão 1.5 a gasolina e outra a diesel.

Segundo a fabricante, o consumo médio é de 8,4 km/l na cidade e 10,1 km/l em estrada, lembrando que o Equinox é movido apenas a gasolina.





Dimensões

Nas medidas, o Equinox tem 4,65 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,69 m de altura (com o rack) e 2,72 m de entre-eixos. Se quiser comparar, a Captiva tinha 4,57 m de comprimento e 2,70 m de distância entre-eixos.

Com espaço para cinco ocupantes, o novo modelo pesa 1.693 kg, com capacidade no porta-malas para 468 litros ou 930 litros com a segunda fileira de bancos rebatida (volume até as janelas). Segundo a fabricante, colocando bagagem até o teto, essas medidas mudam para 670 litros e 1.627 litros, respectivamente. Na Captiva eram 383 litros.

O Equinox não terá versão de sete lugares, posto ocupado no catálogo da Chevrolet pelo maior Trailblazer.





Acabamento e espaço interno

Se você já entrou em um Cruze, terá a mesma sensação no Equinox. Há materiais macios e texturas em diferentes partes da cabine. A sensação ao entrar no carro é de estar em um modelo requintado, mais do que acontece em outros rivais ou até em modelos mais caros. O painel tem um desenho moderno, com destaque para os comandos do ar-condicionado e a tela da central multimídia.

Atrás, o Equinox parece bastante espaçoso, de novo, mais do que alguns concorrentes diretos. Mas não chega a ser uma sala de estar, afinal, é um SUV médio com porte menor do que o Trailblazer. Merece atenção o encosto do banco traseiro com ajuste de inclinação, o compartimento no bagageiro abaixo da linha do assoalho para itens menores e o rebatimento dos bancos via botões no porta-malas, facilitando o acesso.

E por falar em facilitar a vida do motorista, o porta-malas conta com sensores que permitem abrir a tampa com um chute abaixo do para-choque, sem a necessidade de acionar o botão na chave ou mesmo na própria tampa.





Equipamentos de série

O Equinox Premier virá de série com ar-condicionado duas zone com saídas para o banco traseiro, direção elétrica progressiva, controlador de velocidade, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com regulagem elétrica e duas memórias, entradas USB dianteiras e traseiras, retrovisores externos aquecidos e com rebatimento elétrico, retrovisor interno antiofuscante, partida por botão, rack de teto, rodas de 19", som Bose de alta qualidade, Start/Stop, teto solar panorâmico, volante e bancos revestidos de couro e central multimídia MyLink com tela sensível ao toque de 8", GPS e conexão via Android Auto e Apple CarPlay.

Alguns equipamentos diferenciais do SUV são: abertura e fechamento elétricos do porta-malas com sensor de movimento, alerta de esquecimento de pessoa ou objeto no banco traseiro, banco traseiro com encosto ajustável em inclinação, carregador wireless para celular (o aparelho precisa ser compatível com essa tecnologia), grade frontal ativa, alerta vibratório de segurança no banco do motorista, OnStar (com serviço de concierge, emergência, navegação e diagnóstico), partida do motor por controle remoto e assistente de estacionamento (vagas paralelas e perpendiculares).

Calma, a lista ainda não acabou. Há mais itens de segurança, como frenagem autônoma de emergência, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de velocidade em declive, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, alerta de ponto cego, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, alerta de movimentação traseira (auxilia ao sair de vagas), freio de estacionamento por botão, monitoramento da pressão dos pneus, isofix, farol alto adaptativo, luzes diurnas de LED e faróis com lâmpadas de LED.

Quem optar pela cor Branco Summit ou Preto Global terá que arcar com R$ 1.000 extras, enquanto quem preferir os tons Prata Switchblade e Cinza Graphite irá pagar mais R$ 1.700. A pintura é o único opcional, já que o SUV vem bem equipado. Ele não possui airbag de joelho para o motorista nem porta-luvas refrigerado ou bancos dianteiros com massagem e aquecimento - estes últimos disponíveis no rival Peuget 3008.