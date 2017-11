Chegada do Ford Mustang no Brasil será grande atração automotiva do ano

Ford Mustang 2018 - Reprodução

A Ford promove nesta quarta-feira (29 de novembro), a partir das 19h, a primeira apresentação do Mustang, marcando a chegada do esportivo global no Brasil. Aguardado com expectativa, o veículo, sucesso no mundo, será exibido em um evento em São Paulo comandado pelo ator Rodrigo Lombardi.

Os grandes momentos da exibição poderão ser acompanhados pelos canais da Ford no Instagram (https://www.instagram.com/fordbrasil/) e no Facebook (https://www.facebook.com/FordBrasil/), além de postagem do artista no Instagram (https://www.instagram.com/rodrigolombardi) e matérias nos meios digitais.

O Mustang 2018 é o esportivo do momento nos Estados Unidos, Europa e China, e no Brasil terá um papel relevante para a marca. A apresentação em São Paulo será uma demonstração de gala, cercada de muitas celebridades. No evento serão informadas as características principais do Mustang que chega ao Brasil pela primeira vez em 50 anos de história, assim como a data inicial de comercialização.