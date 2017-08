Cerca de 30 grupos vão em busca de rota alternativa para a exportação de produtos brasileiros

A Expedição será formada por 30 caminhonetes da marca Volkswagen, modelo Amarok, nas versão Highline, que deixarão Campo Grande (MS) no dia 25 de agosto com retorno previsto para 3 de setembro / Divulgação

Trinta grupos formados por técnicos, empresários e autoridades vão participar da expedição, eles partem de Campo Grande em direção a Porto Murtinho e depois seguem para o oceano pacífico passando por cidades do Paraguai, Argentina e do Chile. Nos últimos 3 anos, 7 expedições coletivas e individuais já foram feitas para escolher uma rota alternativa para a exportação de produtos brasileiros, o governo e o setor produtivo afirmam que estão empenhados para tirar o projeto do papel, mas para isso é preciso vencer desafios como por exemplo, reduzir os entraves alfandegários, melhorar as condições das estradas e construir uma ponte binacional no rio Paraguai.

Os participantes farão o trajeto de 2.220 quilômetros definidos após estudos técnicos que compreende as cidades de Porto Murtinho (MS), Loma Plata, Mariscal Estigarribia (PY), Tartagal (Argentina), San Salvador de Jujuy, San Pedro do Atacama e Antofogasta (Chile).

À frente da organização da viagem e desse ambicioso projeto, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG/MS), Cláudio Cavol, explica que esta segunda Expedição prova que o corredor sul é perfeitamente viável para escoar a produção agropecuária e industrial brasileira. "A RILA é a alternativa para aumentar as exportações de nossos produtos. Nas incursões realizadas anteriormente identificamos a viabilidade tanto comercial quanto de logística desse corredor que ligará os portos do Oceano Pacífico dos Portos do Atlântico", explica.

Com a utilização da via, a comercialização internacional de grãos poderá atingir 135 milhões de toneladas e a saída pelo Oceano Pacífico reduzirá em cerca de 11 mil quilômetros de rota marítima o percurso feito atualmente pelo Oceano Atlântico. "Os portos chilenos, do norte daquele país principalmente, estão sendo subtilizados hoje e evidentemente que os portos, como todos nós sabemos, do Brasil estão superlotados de mercadoria tanto de exportação como de importação”, resume Cavol.

"Essa ponte vai ser 50% recursos brasileiro e 50% paraguaio. O trecho do Paraguai que é o maior problema que são aproximadamente 550km nós temos a informação que agora no mês de Agosto ainda eles licitam o primeiro lote com 278km e Argentina que falta 100km está em execução as obras, então nós entendemos que essa parte de infraestrutura ela vem realmente caminhando a passos largos para que a gente possa concluir essa rota" informa o secretário de Infraestrutura do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli.

A primeira Expedição da RILA aconteceu em setembro de 2013 e desde então, o Setlog-MS realizou outras três viagens de prospecção onde foi mapeada as possíveis rotas , até chegar a esta última por Porto Murtinho. "Ela é a mais barata e que atende às necessidades técnicas para atingirmos os portos do Chile", afirma Cavol.

Ele ressalta ainda o apoio que o atual Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) têm dado a este projeto.

A Expedição será formada por 30 caminhonetes da marca Volkswagen, modelo Amarok, nas versão Highline, que deixarão Campo Grande (MS) no dia 25 de agosto com retorno previsto para 3 de setembro.

O grupo optou pela Amarok pois se trata de um veículo com vocação para trabalho pesado com conforto de um carro de passeio. A propulsão dessa picape fica por conta do motor diesel 2.0 biturbo de 180 cavalos e 42,8 mkgf e transmissão automática de 8 velocidades, com tração integral permanente. Se não fosse pelo propulsor a diesel, essa poderia ser a descrição de um automóvel esportivo.

No visual da carroceria, as diferenças da Amarok 2017 em relação a anterior estão no para-choque. A parte inferior da peça tem tomadas de ar maiores e retilíneas. Os faróis têm moldura escurecida e adotaram xenônio; agora também há luz de uso diurno. Na traseira não houve mudanças.Na lateral, um nada discreto adesivo com a inscrição “4MOTION” estampa a presença de tração 4×4.

