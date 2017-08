Cayenne Platinum Edition da Porsche começa a ser vendido no Brasil

A partir de agosto de 2017, as concessionárias Porsche no Brasil terão uma série especial do Cayenne à disposição: os modelos do Cayenne Platinum Edition. O modelo agrega à sua configuração itens adicionais de estilo e design trazendo ainda mais exclusividade entre os SUVs premium. A série poderá ser encontrada na versão Cayenne e na plug-in Cayenne S E-Hybrid.



Os modelos dos Cayenne Platinum Edition se diferenciam das outras versões trazendo elementos exteriores em preto brilhante, rodas de 20” RS Spyder em prata na versão Cayenne e rodas 21” Sport edition, também em prata, na Cayenne S E-Hybrid. Nos encostos de cabeça encontra-se o escudo da Porsche, o centro dos bancos é em tecido alcantara (Cayenne) e os vidros traseiros são escurecidos. Além disso, há um relógio analógico no painel e a soleira contém o logo Platinum (Cayenne) e é iluminada com “Cayenne S” na versão híbrida. O sistema de áudio é assinado pela marca BOSE.



A motorização e o trem de força continuam os mesmos das outras versões. O Cayenne possui 300 cv e 400 Nm de torque. A versão Cayenne S E-Hybrid conta com dois motores, um a combustão e outro elétrico que, somados, entregam 416 cv e 590 Nm de torque. Todos os modelos são equipados com o câmbio Tiptronic S de oito velocidades.



"A Cayenne é o segundo carro mais vendido da Porsche no mundo e no Brasil. A Platinum Edition vem para trazer ainda mais exclusividade a um produto já consolidado entre o SUVs premium. Estou seguro que nossos clientes irão se surpreender", disse Werner Schaal, diretor de vendas da Porsche Brasil.



Com essa nova edição, a Porsche espera um aumento na procura do modelo nas concessionárias da marca. Nos primeiros 7 meses de 2017, foram vendidas 183 unidades do SUV Premium, versões do Cayenne, no Brasil. O Cayenne Platinum tem preço público sugerido a partir de R$ 389.000,00. A versão Cayenne S E-Hybrid Platinum, ganhadora do selo CONPET como um dos veículos mais eficientes de sua categoria, é oferecida a partir de R$ 420.000,00.



