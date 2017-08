Cadillac Escalade customizada chega ao Brasil

A Direct Imports, importadora independente de São Paulo, entregou no Brasil a primeira Cadillac Escalade 2018. O modelo foi adquirido pelo jogador de futebol Hulk, atualmente no Shangai SIPG FC, da China. O valor da Escalade com toda a customização feita na Califórnia USA ainda não foi divulgado, mas o modelo de entrada com todas as taxas, impostos fica a partir de R$ 800.000,00.

O modelo chega equipado com motor V8 de 6,2 litros e 420cv de potência, associado a um câmbio automático de oito velocidades e tração integral. “Esta é a primeira unidade customizada 2018 a desembarcar no país. Nós também ficamos contentes de saber que cada vez mais pessoas como o jogador Hulk confiam no nosso trabalho. Além da aquisição do carro ficamos atentos aos detalhes de customização interna ao gosto do cliente", comenta Daniel Valerio, CEO da importadora.

Para 2018 o SUV não recebeu muitas mudanças além da nova grade frontal, que mantém o estilo clássico e elegante. Com rodas de 22 polegadas, a Escalade tem luzes de LED automáticas, sensores de chuva, estribos elétricos, sistema keyless de partida sem chave, sensores e câmeras frontais e traseiros, monitoramento de pontos cegos com alertas, alerta de mudança de faixas, freio automático para pedestres e alerta de colisão, além de sistema de condução adaptativo.

Entre os itens de conforto, todos os bancos contam com ajuste elétrico com quatro pré-definições, inclusive a terceira fileira que aumenta o porta-malas no SUV. No sistema de entretenimento, chamado de Cadillac Cue, há navegação, controles de voz, espelhamento para celulares Android e Car Play e som com alto falantes Bose além de uma segunda tela para os passageiros dos bancos traseiros.

Na customização, foram incluídos, bancos aquecidos com alongamento de pernas, apple tv, luzes de leitura, interfones e TV32 HDMI que isola o motorista dos passageiros.

