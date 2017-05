Bugatti inaugura sua maior concessionária do mundo

De maneira semelhante a Lamborghini, a Bugatti também escolheu a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para ser lar da sua maior concessionária em todo o mundo. Localizado na Sheikh Zayed Road, mesma estrada em que está a loja da Lamborghini, o espaço da Bugatti possui 241 m² de área, mas negocia apenas um modelo: o Chiron, único carro em linha da marca.

Apesar de ser menor do que as concessionárias da concorrência, a Bugatti instalou um grande arco de quatro metros de altura, que lembra a parte frontal de seu esportivo, para tentar chamar a atenção do público. Apenas dos Emirados Árabes, a marca francesa recebeu nada menos que 30 pedidos para o Chiron, que terá apenas 500 unidades produzidas.

A Al Habtoor Motors, responsável por trazer a marca da Alsácia para Dubai, também é dona das concessionárias da Bentley, da McLaren, e de marcas fora do segmento de luxo na cidade.

