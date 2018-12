Bram Schot será o novo Presidente do Conselho de Administração da Audi

O executivo continuará temporariamente com a responsabilidade do Conselho de Administração de Vendas e Marketing a partir de 1º de janeiro - Divulgação

O Conselho de Supervisão da Audi AG nomeou Bram Schot como Presidente do Conselho de Administração a partir de 1º de janeiro de 2019. Schot dirige a companhia desde junho de 2018 como CEO interino. O executivo continuará temporariamente com a responsabilidade do Conselho de Administração de Vendas e Marketing a partir de 1º de janeiro.

“Com a nomeação de um novo Presidente do Conselho de Administração, lançamos importantes bases para a futura orientação da Audi. Como CEO interino, Bram Schot já fez um trabalho convincente nos últimos meses. Ele está avançando com a mudança cultural em sua equipe e está efetivamente enfrentando os desafios atuais. Com a vantagem de ter um cargo mais alto, ele acelerará ainda mais a transformação da empresa e levará os Quatro Anéis a novos patamares ”, disse o Presidente do Conselho de Supervisão da Audi e CEO do Grupo VW, Dr. Herbert Diess.

Peter Mosch, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão da Audi e Presidente do Conselho Geral dos Trabalhadores, disse: “A Audi quer alguém com condições claras no topo da empresa. É por isso que nós, representantes dos funcionários, estamos comprometidos em fazer o trabalho adequadamente e nomear Bram Schot como Presidente do Conselho de Administração faz parte disso. Durante seu período como interino, ele já mostrou que pode dar um grande impulso ao novo começo que pedimos e iniciamos. Ele deve agora continuar nesse caminho e levar a Audi de volta ao topo. Isso é o que esperamos”.

Nascido na Holanda, Bram Schot já havia sido responsável por Vendas e Marketing no Conselho de Administração da Volkswagen Commercial Vehicles em 2012. No ano anterior, ele deixou o cargo de presidente e CEO da Mercedes-Benz Itália para ingressar no Grupo Volkswagen, onde inicialmente era responsável por projetos estratégicos na divisão de vendas.