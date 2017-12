Boletos do IPVA 2018 já estão chegando às residências dos contribuintes de todo o Estado

- Divulgação

Já estão chegando às residências dos contribuintes de todo o Mato Grosso do Sul, os boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2018.

O tributo vence somente em 31 de janeiro de 2018, tanto para pagamento à vista quanto parcelado. Contudo, o governo optou por antecipar o envio dos carnês para que os contribuintes possam se planejar financeiramente.

Nesse ano, as guias continuam sendo impressas em preto e branco. Ao todo foram lançados R$ 698 milhões em carnês. A frota sul-mato-grossense registra leve aumento, passando de 961.368 veículos em 2017 para 1.006.449 veículos em 2018.

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, está mantido o desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme tabela Fip.

O formulário segue em formato único, independentemente da opção do contribuinte de pagar à vista ou em até cinco vezes. Quem preferir pagar à vista conta ainda com o abatimento de 15% no valor total apurado.

Em caso de dúvidas, o governo orienta os contribuintes a conferir o boleto por meio do site www.sefaz.ms.gov.br

Os contribuintes podem ainda se dirigir as Agenfas (Agências Fazendárias) nos municípios.

