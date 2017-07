BMW X5 M ganhou um visual personalizado e chega ao Brasil em 2018

O BMW Group confirma a chegada do novo X5 M ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2018. O utilitário esportivo ganhou um visual personalizado, com acessórios da linha Motorsport que tornam seu visual mais agressivo e contribuem para uma melhor performance. Sob o capô, o modelo traz um propulsor V8 4.4 que desenvolve 575 cavalos de potência e o leva dos 0 aos 100 km/h em menos de 5 segundos. A velocidade máxima (limitada eletronicamente) é de 250 km/h.

O lançamento vem recheado por uma ampla lista de itens de tecnologia, segurança e conveniência, entre eles bancos aquecidos, entretenimento traseiro, sistema de som Bang& Olufsen, acabamento em fibra de carbono, alcântara e couro, faróis full-LED adaptativos, head-up display, aviso de mudança de faixa e câmera de visão noturna. O preço sugerido do modelo será anunciado oportunamente.

Veja Também

Comentários