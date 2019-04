BMW X1 tem condições especiais para celebrar recorde de vendas no Brasil para veículos com produção nacional

A opção top de linha xDrive25i traz o mesmo conjunto mecânico, porém com 231 cv e 350 Nm de toque, e acoplado à tração integral inteligente BMW xDrive - Foto: Divulgação

A BMW do Brasil está com condições especiais de vendas para o modelo X1 em celebração à marca de 15 mil unidades fabricadas no Brasil e vendidas no mercado nacional. Além deste importante marco interno, o BMW X1 — SUV premium mais comercializado há dois anos no Brasil — está sendo comercializado, na versão de entrada sDrive20i GP, de R$ 191.950,00 por R$ 179.950,00. O modelo também está com condições especiais de financiamento, com taxa de 0,59%, após entrada de 60% mais 24 parcelas de R$ 589,00, além de parcela final.

Lançado no Brasil em 2010, o BMW X1 iniciou sua produção nacional em Araquari (SC) em novembro de 2014. Nesse período de quase nove anos, o modelo acumula um total de 28 mil unidades (importadas mais nacionais) comercializadas no país, ou cerca de 1/4 (26%) do total de veículos da marca vendidos no período.

“O BMW X1 é um modelo versátil, robusto e inovador e não por acaso é líder entre os utilitários premium no país. Dessa forma, estamos comemorando o marco de 15 mil unidades nacionais vendidas oferecendo condições especiais ao público”, destaca Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.

Atualmente, o modelo é vendido nas versões sDrive20i GP, sDrive20i X Line (R$ 208.950,00) e X1 xDrive25i Sport (R$ 232.950,00), todas com motor de quatro cilindros em linha. Nas versões com motor 20i, de 1.998 cm³, a potência é de 192 cv e o torque máximo de 280 Nm. Neste caso, ambos são conectados ao câmbio automático esportivo Steptronic, de oito marchas. A opção top de linha xDrive25i traz o mesmo conjunto mecânico, porém com 231 cv e 350 Nm de toque, e acoplado à tração integral inteligente BMW xDrive. Todos são dotados de tecnologia TwinPower Turbo ActiveFlex.