BMW X1 é o SUV premium mais vendido do país em 2017

O BMW X1 fechou o ano de 2017 como o utilitário esportivo premium mais vendido do país, com um total de 4.137 unidades emplacadas, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Este resultado é 20,15% superior ao registrado no ano passado, quando 3.443 exemplares do SAV (Utilitário de Atividade Esportiva) foram vendidos no mercado nacional. A atual geração do modelo é produzida na fábrica do BMW Group em Araquari (SC) desde abril de 2016.

Ainda de acordo com a Fenabrave, o segmento de SUVs cresceu 37% no ano passado, totalizando 414.547 veículos emplacados.