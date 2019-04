BMW Série 8 Coupé entra em pré-venda no Brasil

Cupê é equipado com um potente motor V8 4.4 litros, apto a entregar 530cv de potência e 750Nm de torque - Divulgação

Representante absoluto de uma nova linguagem de design, altamente luxuosa e ousada; uma esportividade extraordinária e tecnologia em estado de arte, o novíssimo BMW Série 8 Coupé faz sua aguardada estreia no país, em campanha de pré-venda, com início nesta segunda-feira (29). Produzido na fábrica do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha, o cupê será oferecido no mercado nacional na versão M850i xDrive Coupé por R$ 799.950. Os pedidos de reserva pelo modelo podem ser efetuados diretamente na rede de concessionárias autorizadas BMW, com o desembarque das primeiras unidades em solo brasileiro programado para o terceiro trimestre deste ano. Mais que um novo capítulo adicionado à tradição de cupês esportivos da BMW, o novo BMW Série 8 traz de volta toda a aura do lendário primogênito de mesmo nome, um cupê inovador e imponente, de quase 5 metros de comprimento; lançado no início da década de 1990 e equipado com um motor V12, de 4.988 cm³ e 300 cavalos de potência, e cuja produção se encerrou há exatos 20 anos.

“O novo BMW Série 8 já é uma referência no segmento de cupês esportivos de alto luxo, e, por este motivo, atraiu muitos olhares durante o último Salão do Automóvel de São Paulo, quando recebemos as primeiras manifestações de interesse de compra por este extraordinário modelo”, ressalta Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.

Motor V8 com uma incrível entrega de potência

Concebido primordialmente para as pistas de corrida, o novo BMW Série 8 abriga debaixo do capô um poderoso motor com oito cilindros em “V”, de 4.395 cm³ e capaz de entregar 530cv de potência (entre 5.500 e 6.000 rpm) e 750Nm de torque máximo (entre 1.800 e 4.600 rpm). Esta unidade motriz, fruto da última geração de motores V8 4.4 litros, sofreu um intenso processo de refinamento – incluindo exaustivos testes dinâmicos no traçado Nordschleife do circuito de Nürburgring, na Alemanha – e teve vários detalhes revistos, o que resultou em uma entrega de potência formidável e uma acústica particularmente inconfundível. Este conjunto motriz conta com tecnologia M Performance TwinPower Turbo, que abrange ainda dois turbocompressores twin-scroll, refrigerados a ar localizados entre os bancos dos cilindros, injeção de combustível de alta precisão, controle de válvulas totalmente variável VALVETRONIC e comando de válvulas variável duplo VANOS.

O V8 é capaz de impulsionar o cupê do 0 (zero) aos 100 km/h em 3,7 segundos, e ajuda-lo a atingir velocidade máxima de 250 km/h. Este desempenho extremo deve-se também à tração integral BMW xDrive, apta a garantir uma distribuição precisa e eficiente de torque entre as rodas dianteiras e traseiras, maximizando a tração e a estabilidade ao volante; e à presença do Diferencial M Sport, um bloqueio de diferencial traseiro controlado eletronicamente e capaz de proporcionar um caráter mais esportivo à condução. O bloqueio é feito por um motor elétrico, que limita a compensação de velocidade entre as rodas traseiras em curvas, o que permite um aproveitamento muito mais dinâmico da rotação do motor. Ao mesmo tempo, o câmbio automático esportivo Steptronic Sport, de oito marchas, com novo gerenciamento de relações mais elástico e controle hidráulico otimizado, resultam em trocas mais esportivas. O acionamento dos engates também pode ser feito por meio de alavancas atrás do volante (shift-paddle). O caráter excepcionalmente dinâmico do BMW M850i xDrive se deve igualmente à presença da Direção Ativa Integral, tecnologia que incrementa a dirigibilidade do veículo, variando o ângulo de esterço das rodas de acordo com a velocidade do carro. Em baixas velocidades, as rodas traseiras estercem levemente, no sentido contrário às dianteiras, para facilitar manobras, e, em altas velocidades, no mesmo sentido das dianteiras, para melhorar a estabilidade.