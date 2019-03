BMW Série 3 celebra história de sucesso no Brasil e prepara chegada da nova geração ao País

Além da configuração sedã, o modelo chegou a ser disponibilizado localmente também nas carrocerias Touring, Coupé, Cabrio e Gran Turismo - Foto: Divulgação

Primeiro automóvel produzido na fábrica do BMW Group em Araquari, Santa Catarina, e o segundo veículo mais vendido da BMW no Brasil em 2018, o BMW Série 3 celebra sua trajetória de sucesso no mercado brasileiro simultaneamente à chegada ao país de sua 7ª geração, a mais surpreendente e tecnológica do modelo. Desde a entrada em operação da unidade fabril catarinense, em outubro de 2014, aproximadamente 18 mil unidades do sedã foram produzidas no local, volume este dedicado exclusivamente ao mercado brasileiro. Comercializado desde 1990 no Brasil, o Série 3 acumula mais de 68 mil unidades vendidas por aqui e é o modelo de maior sucesso da marca bávara em solo brasileiro. Além da configuração sedã, o modelo chegou a ser disponibilizado localmente também nas carrocerias Touring, Coupé, Cabrio e Gran Turismo.

A 7ª geração do BMW Série 3, principal atração da marca bávara nas mais recentes edições dos Salões do Automóvel de Paris e São Paulo, já está disponível para aquisição no mercado nacional, em regime de pré-venda, no website exclusivo www.bmw.com.br/novoserie3. O sedã também pode ser visto de perto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O modelo está em um estande exclusivo montado no hall do terminal.

"O BMW Série 3 é um ícone da marca e vamos continuar a escrever esta história de sucesso com um modelo de design moderno, dinâmico, esportivo e embarcado de tecnologias inéditas para o mercado. Acreditamos que este será um dos principais lançamentos do mercado premium brasileiro em 2019, entregando o puro prazer de dirigir", destaca Nina Dragone, Diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil.