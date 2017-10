BMW revela o novíssimo X2, que chega ao Brasil em 2018

O modelo conta com motores para os mercados globais BMW TwinPower Turbo, de quatro cilindros, movidos a gasolina (192 cv) ou diesel - Divulgação

Acabou o mistério. Depois do sucesso gerado pelo conceito no Salão Mundial do Automóvel de Paris e também no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, eis que a BMW revela o visual do novo X2, que chega ao mercado em março de 2018. Seu lançamento está confirmado para o Brasil no próximo ano, em data a ser revelada oportunamente no futuro.

O mais novo Sport Activity Coupé (SAC) da Família X traz design inspirado no DNA dos cupês clássicos da marca, em especial o BMW 2000 CS e o 3.0 CSL, reforçando suas linhas esportivas e urbanas.

O modelo conta com motores para os mercados globais BMW TwinPower Turbo, de quatro cilindros, movidos a gasolina (192 cv) ou diesel (190 cv ou 231 cv), e conectados a transmissões de sete ou oito marchas Steptronic.

Na versão a gasolina, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,7 segundos. Nas opções a diesel, em 7,7 s e 6,7 s, respectivamente.