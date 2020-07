BMW prepara o lançamento do iX3, primeiro elétrico da gama

Primeiro carro totalmente elétrico da família X inaugura a quinta geração da tecnologia eDrive e pode rodar até 520 km. - (Foto: Arquivo)

A primeira versão totalmente elétrica do BMW X3 está pronta para ser lançada, assegura a montadora alemã. Com lançamento previsto para o fim deste ano na China, o modelo – batizado iX3 – vai completar a família de veículos da BMW, que será a primeira a oferecer opções de motorização a gasolina, a diesel, híbrida plug-in e totalmente elétrica. Além disso, o iX3 será o primeiro veículo produzido na fábrica de Shenyang, China, que também será destinado às exportações.

O X3 elétrico vai estrear a quinta geração de tecnologia de eletrificação da BMW, com destaque para o motor com 93% de eficiência, capaz de entregar o equivalente a 286 cavalos e 40,8 kgfm de torque, o que permite ao veículo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. Mas o melhor é que o iX3 terá autonomia para rodar até 459 quilômetros (ciclo WLTP) e poderá recarregar até 80% da capacidade da bateria em apenas 34 minutos, de acordo com a BMW.

A bateria posicionada na parte inferior do carro proporciona mais estabilidade e melhor dirigibilidade ao iX3 em relação às demais versões com motorização convencional, segundo a montadora. Assim, apesar da maior altura do modelo, ele consegue oferecer esportividade e boa dose de dinamismo ao volante. Com chegada ao mercado europeu prevista para o próximo ano, o BMW iX3 ainda não tem data para ser lançado no Brasil.