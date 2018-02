BMW M4 CS desembarca no Brasil

Produzido na fábrica da BMW de Munique, na Alemanha, o novo BMW M4 CS marca a introdução de uma nova nomenclatura para os modelos BMW M - Foto: BMW Group

Sucesso de público e crítica, o novo BMW M4 CS, um dos modelos mais aguardados por admiradores da marca bávara, acaba de desembarcar no Brasil. Equipado com um motor de seis cilindros em linha, de 2.979 cm³ e 24 válvulas, e apto a entregar nada menos que 460 cv e 600 Nm de torque máximo, o mais potente BMW Série 4 homologado para rodar nas ruas chega ao mercado nacional, como edição limitada em seis unidades, com preço público sugerido de R$ 663.950.

“O novo BMW M4 CS é um representante da esportividade em estado de arte. Disponibilizá-lo a entusiastas da BMW e dos cupês esportivos de alta performance, também no Brasil, está em total sintonia com a nossa filosofia de oferecer aos clientes brasileiros produtos com a mais alta tecnologia e inovação, refletindo a confiança que depositamos no país”, explica Nina Dragone, diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil.

Produzido na fábrica da BMW de Munique, na Alemanha, o novo BMW M4 CS marca a introdução de uma nova nomenclatura para os modelos BMW M. Ele preenche o espaço entre o BMW M4 Coupé e o M4 GTS, versão desenvolvida para o uso em circuitos fechados.

O motor de alta performance teve sua potência elevada para 460 cv, o que significa 29 cv a mais que o motor do BMW M4 convencional. Graças à tecnologia M TwinPower Turbo, o BMW M4 CS acelera do 0 (zero) aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. A velocidade máxima do cupê, equipado de série com o Pacote M Driver, é de 280 km/h, limitados eletronicamente. O motor de seis cilindros em linha, submetido à pressão por dois turbocompressores mono-scroll, foi projetado para entregar um alto rendimento, uma linha de torque elevada – mesmo em baixas rotações – e uma grande eficiência do intercooler. O sistema conta ainda com injeção direta de gasolina High Precision Injection, sistema de controle variável nas válvulas VALVETRONIC e controle variável do comando de válvulas Duplo-VANOS.





O BMW M4 CS vem equipado com transmissão de dupla embreagem M DKG, de sete marchas e sistema Drivelogic. Este câmbio é refrigerado a óleo e permite engatar as marchas automaticamente, ou se preferir, trocá-las manualmente por meio das hastes posicionadas atrás do volante. As mudanças de marcha ocorrem em frações de segundo e sem interrupção do fluxo de torque. Ao mesmo tempo, a sétima marcha possui relação longa para manter as rotações baixas e minimizar o consumo de combustível em deslocamentos mais longos.

A suspensão do novo BMW M4 CS é extremamente leve, com componentes feitos de alumínio forjado nos eixos dianteiro e traseiro. Isso contribui para a estabilidade do veículo além de beneficiar sua dirigibilidade. O M4 CS é equipado de série com a suspensão Adaptive M, cuja geometria foi ajustada para oferecer um desempenho aprimorado tanto nas ruas quanto nas pistas. Prova disso é que o cupê foi desenvolvido e lapidado na pista de teste mais exigente de todas quando o assunto é carros esportivos de alta desempenho: a lendária Nürburgring Nordschleife. Seu tempo percorrido no entorno do anel, de 7min38s, insere o CS no território dos carros superesportivos.

Assegurar a melhor aderência possível em todas as condições de condução é responsabilidade do sistema DSC (Controle de Estabilidade Dinâmico) – que inclui M Dynamic Mode – e o Active Differential (diferencial ativo). Os sistemas de controle para a suspensão Adaptive M, DSC e Active M Differential foram modificados de acordo com os requisitos dinâmicos do BMW M4 CS assim como a configuração da direção eletromecânica. O condutor tem a opção de ajustar as configurações da direção e suspensão às suas preferências pessoais ou às demandas da rota em questão. Para isso, ele pode selecionar um dos três modos de condução (Comfort, Sport e Sport+) com o toque de um botão. Embora o modo Comfort seja particularmente adequado às condições de estrada precárias, a condução urbana e viagens curtas, o Sport é ideal para os motoristas interessados em acelerar por trajetos rústicos. E para aqueles que preferem pisar fundo em circuitos fechados, o modo Sport+ abrirá caminho para tempos de volta cada vez mais rápidos. O Sport+ gerencia todos os sistemas relevantes para oferecer a melhor dinâmica possível.

Além disso, as rodas de liga leve de 19 e 20 polegadas, dianteiras e traseiras, respectivamente, desenvolvidas exclusivamente para o M4 CS, também são muito apropriadas para uso em pista. De série calçam pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Os pneus semi-slick, também homologados para trafegar nas ruas, propiciam uma aderência imbatível e suprema estabilidade lateral em altas velocidades, bem como a melhor tração para arrancar rapidamente em curvas fechadas.

O interior do novo BMW M4 estabelece um ambiente esportivo. Os assentos esportivos M são revestidos com Alcantara e couro, incluindo a forração da guarnição interna das portas feitas de fibras naturais prensadas, com alças de lona no lugar dos puxadores convencionais. A tampa do motor – com a característica saída de ar atrás de uma saliente elevação marcada por vincos – e o teto são feitos a partir de materiais leves, extremamente rígidos e de alta tecnologia de composto de fibra de carbono com plástico reforçado (CFRP).

Graças ao uso generoso de couro e Alcantara, o M4 CS convence com uma bem-sucedida combinação de ambiente esportivo e de classe inigualável. O condutor do M4 CS não terá de renunciar a uma série de comodidades entre elas, ar condicionado, sistema de som BMW Hifi Professional especificamente adaptado às peculiaridades acústicas do modelo e ainda mais, navegador GPS Professional.

Fiel à forma, os designers da BMW M deram os novos contornos ao M4 CS e que refletem sua intenção explicitamente esportiva. A assinatura visual é caracterizada por uma frente proeminente, adornada por faróis de LED duplos de última geração, spoiler dianteiro com grandes entradas de ar e dividido em três seções. Estas aberturas servem para refrigerar o motor de alto desempenho com um amplo suprimento de ar e os freios de compostos de cerâmica e carbono, equipados com pinças de quatro pistões, na frente, e dois pistões, na traseira. O novo defletor de ar frontal, específico para o modelo, é feito de fibra de carbono. Este defletor juntamente com o difusor traseiro – o mesmo usado no BMW M4 GTS – assim como o aerofólio montado sobre a tampa do porta-malas, formam um conjunto capaz de reduzir ao máximo as forças aerodinâmicas ascendentes. As luzes posteriores agregam tecnologia inovadora OLED e foram concebidas pela BMW M para os modelos M4 CS e M4 GTS.