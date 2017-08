BMW M3 está exposto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Frequentadores do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já podem conferir de perto um exemplar do icônico BMW M3 recheado com acessórios da linha esportiva BMW M Performance. O modelo, que ficará exposto no hall principal do terminal de passageiros durante todo o mês de agosto, revolucionou o segmento de carros esportivos, quando começou a ser produzido, em 1986. Desenvolvido pela BMW com a intenção de ser um representante da marca nas corridas de carros de turismo, o BMW M3 é equipado atualmente com um motor 3.0 litros, de seis cilindros e 431 cv, e tem preço sugerido no Brasil de R$ 464.950.

A customização é inspirada em competições automobilísticas e segue os altos padrões globais de desenvolvimento do BMW Group, desde a escolha dos materiais, passando pelo design e, principalmente, na qualidade e durabilidade dos assessórios. Sua aplicação, realizada na rede de concessionárias autorizadas BMW, não impacta na garantia do veículo, sequer seu desempenho.

A grade frontal BMW M Performance – disponível por R$ 2.461 – vem na cor preta e exibe acabamento de alto brilho, dando à parte dianteira do M3 um aspecto especificamente dinâmico. As capas dos espelhos retrovisores externos, por sua vez, têm acabamento em carbono (R$ 6.826), proporcionando um visual poderosamente expressivo ao veículo. O mesmo material é utilizado no spoiler (R$ 5.388) e no spliter (R$ 5.585), ambos situados logo abaixo do para-choques dianteiro e cuja função é aprimorar a aerodinâmica do modelo esportivo.

Outro destaque da linha de acessórios originais BMW M Performance para o M3 é o acabamento frontal (R$ 11.359), capaz de potencializar ainda mais a aparência da carroceria, assim como as grades laterais pretas, oferecidas por R$ 1.231. Internamente, o volante com Display Race (R$ 16.829) e os tapetes M Performance (R$ 1.496) realçam a esportividade dentro do habitáculo. O kit de acessórios completo para o BMW M3 custa R$ 40.955 e é oferecido com exclusividade nas concessionárias autorizadas BMW no País.

Veja Também

Comentários