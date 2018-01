BMW M2 Coupé 2018: Esportividade ao extremo

Modelo é vendido pelo preço sugerido de R$ 404.950 - Divulgação

Dono de desempenho e dirigibilidade inigualáveis, o BMW M2 Coupé chega à linha 2018 ainda mais conectado e atraente visualmente. E entre as principais novidades do modelo, que está disponível nas concessionárias autorizadas BMW, com preço sugerido de R$ 404.950, destacam-se o novo desenho do conjunto óptico e a inclusão de faróis com tecnologia Full-LED.

As lâmpadas Bi-Xênon, de formas circulares e que equipavam o BMW M2 Coupé anterior, deram lugar a novos projetores Full-LED adaptativos e de contornos hexagonais no novíssimo M2 Coupé 2018. As lanternas, por sua vez, passam a exibir mais recortes internos e de perfil alongado. E tanto os faróis quanto as lanternas trazem novas máscaras escurecidas, proporcionando uma aparência mais densa e provocativa, ao mesmo tempo que ressaltam a luminosidade da dupla auréola das lâmpadas de LED, a já distinta assinatura de design da BMW, garantindo brilho mais nítido e intenso quando elas estão acesas.

Assim como a parte externa, o interior do novo BMW M2 Coupé 2018 também recebeu aprimoramentos no visual e nos acabamentos. O painel, por exemplo, ostenta novo desenho – com destaque para os apliques em fibra de carbono na parte central, material presente também na moldura das saídas centrais de ventilação e na base do BMW iDrive trouch Controller – e guarnições de alumínio acetinado ao redor dos botões dos sistemas de áudio e climatização. Estes detalhes metálicos também podem ser vistos nas bordas do porta-objetos à frente da alavanca do câmbio.

Equipamentos

O novo BMW M2 Coupé 2018 traz uma ampla lista de equipamentos de série voltada para proporcionar a máxima esportividade aliada à sofisticação e ao conforto de alto nível. E entre os principais itens deste pacote destacam-se rodas de liga leve aro 19 polegadas M Double-spoke, transmissão automatizada com alavancas (paddle shifts) atrás do volante para troca de marchas, bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e função memória, ar condicionado automático digital dual zone, controle de cruzeiro com função freio, câmera de ré e sistema de som Harman Kardon, com amplificador de 360 W, instalado no porta-malas, e mais 16 alto falantes.

Alta conectividade

Além da performance irretocável, o novo BMW M2 Coupé 2018 é dotado de avançada tecnologia voltada à conectividade. Ela agrega, entre outros dispositivos, Sistema de Navegação Professional com iDrive Touch Controller, com HD de capacidade para 20 Gb de armazenamento, tela de alta resolução com 8,8 polegadas, e seletor sensível ao toque e apto a reconhecer letras e sinais. E assim como outros modelos da BMW, o M2 Coupé incorpora o ConnectedDrive, um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em telefones celulares – conectado à internet. Esta tecnologia permite obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de Concierge, como reservas de hotéis, cotações de moedas e recomendações sobre restaurantes; e Chamada de Emergência Inteligente.

Outra função adicional ao amplo cardápio de recursos disponíveis na linha 2018 do BMW M2 Coupé é a preparação para Apple Car Play. Por meio dele, o usuário pode transferir a interface de algumas funcionalidades do iPhone para o sistema de infotainment do veículo com a ajuda de conexão sem fio (wireless).

Alta tecnologia também debaixo do capô

O BMW M2 Coupé 2018 esconde sob o capô o vigoroso motor de seis cilindros em linha e 2.979 cm³, a gasolina, e que integra a consagrada tecnologia M TwinPower Turbo, desenvolvida pela BMW M, e que inclui sistema Valvetronic, com dois turbo compressores monoscroll de peso otimizado e sistema de refrigeração. Este conjunto é capaz de entregar 370 cv de potência, a partir de 6.500 rpm, e torque de 465 Nm (500 Nm, com Overboost), entre 1.400 e 5.560 rpm, e está acoplado a um câmbio automatizado esportivo DKG, de sete marchas com M Drivelogic, e tração traseira. O conjunto motriz faz com que o cupê acelere de 0 (zero) a 100 km/h em apenas 4,3 segundos e atinja 270 km/h de velocidade máxima (com pacote M Driver).

Cores externas e revestimentos internos

A linha 2018 do BMW M2 Coupé é oferecida na rede de concessionárias BMW em quatro opções de pintura externa, sendo uma sólida (Branco Alpino) e mais três metálicas (Preto Safira, Cinza Mineral e Azul Long Beach). Internamente, os bancos contam com revestimento de couro Dakota com costuras em azul.