BMW M135i xDrive estreia no Brasil

Modelo oferece propulsor 2.0 de 306 cv de potência, que o leva de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos - Foto: Divulgação/Assessoria

O novo BMW M135i xDrive já está disponível na rede de concessionárias autorizadas da marca no Brasil ao preço sugerido de R$ 269.950. A configuração mais apimentada do hatchback premium chega como opção à versão 118i Sport GP, que estreou no país em novembro do ano passado.

Externamente a versão esportiva se diferencia pelo pacote M aerodinâmico, que inclui os novos para-choques, spoiler traseiro, retrovisores revestidos e o novo design das rodas de 18 polegadas. Os faróis full-LED adaptativos são separados pela grande no tradicional formato em duplo-rim, que ganhou interior em colmeia na versão esportiva e, pela primeira vez, está unida ao centro nesta nova geração do modelo.

Com seu amplo espaço e excelente ergonomia, a cabine esbanja esportividade e sofisticação, com controles voltados ao motorista e misturando diferentes acabamentos e texturas como aço escovado, couro e Alcântara. Internamente, há diversos elementos que fazem alusão à versão, como bancos dianteiros esportivos, soleiras M Sport, volante M Sport e cintos de segurança M Sport.

O moderno propulsor BMW TwinPowerTurbo 2.0 de quatro cilindros desenvolve 306 cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.250 rpm (166 cv a mais que a versão 118i Sport GP) e 450Nm de torque entre 1.750 rpm e 4.500 rpm (230Nm de torque a mais que a versão 118i Sport GP) impulsiona o modelo de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos (3,8s a menos que a versão 118i Sport GP) e à velocidade máxima de 250 km/h. Conectada a uma transmissão automática esportiva de oito marchas, a unidade foi submetida a uma série de aprimoramentos individuais para melhorar sua eficiência, o que resultou em menores consumo e emissões de partículas. O conjunto dinâmico é otimizado ainda com a suspensão M Sport e freios M Sport, tornando o modelo ainda mais seguro e divertido.



O BMW M135i xDrive tem como principais equipamentos a função start/stop; regeneração de energia de frenagem; airbags frontais, laterais dianteiros e cortinas dianteiros e traseiros; controles de estabilidade e tração; retrovisores externos com declinação e rebatimento; pacote interno de conveniência; ajuste de lombar para motorista e passageiro; ar-condicionado automático digital com controle de 2 zonas; pacote de iluminação e Comfort Access 2.0, que acende luzes de boas-vindas quando o motorista se aproxima a três metros do veículo portando a chave. À 1,5 metro do veículo, as portas se destrancam e, afastando-se dois metros, o veículo se tranca novamente. Tudo isso além da abertura do porta-malas por meio de aproximação do pé do para-choque traseiro

Em termos de tecnologia e conectividade, o modelo oferece Head-up Display; sistema de som Surround Harman Kardon com 16 alto-falantes; sistema parking assistant com câmera de Ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que mede os espaços para estacionar automaticamente através das câmeras e sensores do veículo, que realiza todas as manobras com máxima precisão, economizando tempo e garantindo o conforto do motorista enquanto estaciona. Já o sistema Reversing Assist registra os últimos 50 metros percorridos, podendo, se desejado, “desfazê-los” em marcha ré.

Já o BMW Live Cockpit Professional se refere à duas telas, sendo o display digital de 10,25” e o iDrivede 10,25”, além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais controle de voz. As telas, posicionadas dentro do ângulo de visão de quem estiver ao volante, podem ser configuradas de acordo com as preferências pessoais do usuário inclui, entre outras informações, dados do sistema de navegação e preparação para o Apple Car Play.

O BMW Intelligent Personal Assistant (IPA) é um sistema capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado através da voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada. Além disso, o sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como por exemplo, ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa temperatura.

Além disso, a conexão com a internet é realizada por meio de um SIM Card que permite ao cliente obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, entre outras funcionalidades oferecidas pelo sistema ConnectedDrive. Por meio deste recurso, o usuário é alertado sobre a necessidade de manutenção de componentes (Teleservices); recebe informações sobre pontos de interesse, programações de salas de cinema, recomendações de restaurantes, efetua reservas em hotéis (Concierge); e pode acionar os serviços de emergência em caso de acidente (Chamada de Emergência Inteligente).

O BMW M135i xDrive está disponível em cinco opções de cores externas: a sólida Branco Alpino, e as metálicas Preto Safira, Vermelho Melbourne, Cinza Mineral e Azul Misano. Há ainda cinco opções de revestimento interno: Couro Dakota Preto/Preto; Couro Dakota Mocha/Preto; Couro Dakota Oyster/Preto; Couro Dakota Magma Red/Cinza e Couro Dakota Preto/Azul.

A terceira geração do BMW Série 1

Produzida nas fábricas do BMW Group em Leipzig e Regensburg, na Alemanha, a terceira geração do BMW Série 1 estreou ano passado no país com design completamente renovado, mais leve, eficiente, dinâmico e com novos recursos de conectividade.

O uso inteligente do alumínio no capô e na tampa traseira, aliado ao aço de alta resistência, possibilitou à BMW reduzir em até 30 quilos o peso modelo em comparação ao antecessor. Ao mesmo tempo, aumentou ainda mais a rigidez à torção do chassi. Elementos de reforço, como a coluna em forma de bumerangue na parte traseira do veículo, contribuíram para esse atributo.

O chassi munido de recursos inovadores e integrados aos principais componentes dinâmicos proporcionam ao hatch uma agilidade invejável que pode ser nitidamente notada pelo motorista. O resultado é uma precisão dinâmica sem precedentes e que estabelece novos padrões dentro do segmento premium.

A nova arquitetura, por sua vez, reflete-se nas novas proporções e linhas fluidas e estilizadas. O capô mais curto funde-se com o para-brisa, e a longa linha do teto cai levemente na direção da traseira do carro. Já a ampla traseira e uma linha de ombros atlética, situada sobre os arcos das rodas, ressaltam uma presença poderosa e esportiva. Ao mesmo tempo, a carroceria oferece mais espaço na cabine.



Com 4,319 metros de comprimento, a nova geração é 5 milímetros mais curta que seu antecessor. Em termos de largura, agora com 1,799 m, o novo modelo cresceu 34 mm, enquanto a altura, de 1,434 m, aumentou 13 mm. A distância entre-eixos de 2,670 m, por sua vez, é 20 mm mais curta que a da geração anterior.

A versão 118i Sport GP iniciou as suas vendas no Brasil em novembro de 2019, equipada com o mesmo motor de três cilindros pertencente à família BMW EfficientDynamics e usado no esportivo híbrido BMW i8. Conectado a uma transmissão automática de sete marchas e dupla embreagem, o motor de 1.499 cm³, movido à gasolina, entrega 140 cavalos de potência, entre 4.600 e 6.500 rpm, e 220Nm de torque, de 1.480 rpm a 4.200 rpm. O BMW 118i acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 s e atinge 211 km/h.