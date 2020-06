BMW lança o novo X5 M50i no Brasil

SUV desembarca no País em agosto com motorização V8 de 530 cv e torque de 750 Nm - (Foto: Divulgação)

A BMW confirma para o mês de agosto a chegada ao Brasil do novo SUV BMW X5 M50i. Fabricado em Spartanburg, nos Estados Unidos, o modelo é concebido pela BMW M, divisão responsável pelo desenvolvimento das versões de alta performance do BMW Group. O X5 M50i chega para ampliar as opções de escolha dos clientes dentro da família M com valor de R$ 628.950.

O modelo será atendido sob demanda na rede BMW de todo o Brasil e nas lojas oficiais da BMW no Instagram e Facebook. “Tecnologia, conectividade, potência, design e atitude caracterizam este SUV”, afirma Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW Brasil. “A opção amplia o poder de escolha e atende pedido de clientes para uma versão mais potente com motorização gasolina”, reforça o executivo.

O BMW X5 M50i oferece aos usuários os mais avançados sistemas assistentes de condução semiautônoma, fortalecendo aspectos como conforto, alta qualidade da experiência de dirigir e a interação entre o motorista e o veículo por meio de tecnologia acessada com praticidade e simplicidade.

Outro diferencial é o Connected Drive, que mantém o veículo conectado à internet o tempo todo sem custos adicionais ao usuário. A tecnologia permite acesso em tempo real a uma vasta gama de recursos, tais como informações de trânsito, acesso à plataforma de aplicativos e integração com smartphones.

O novo SUV da fabricante alemã dispõe também de diferenciais como Gesture Control, que permite ao motorista e passageiro dianteiro controlarem funções do veículo com gestos; Live Cockpit com reconhecimento de voz para comunicação com assistente pessoal inteligente que utiliza inteligência artificial; e Night Vision, recurso capaz de identificar, com antecedência, pedestres e animais na pista e auxiliar o condutor na tomada de decisões em situações de pouca visibilidade.

Powertrain



O mais novo integrante da família M vem equipado com um V8 de 4.4L que responde com grande sensibilidade ao acionamento do acelerador. A potência advém de um bloco de oito cilindros em linha, de 4.395cm3, 530 cv e torque de 750 Nm.

O conjunto mecânico dispõe ainda de tração integral e uma transmissão automática esportiva com shift paddle de oito velocidades. Esta configuração é responsável por impulsionar o SUV da inércia aos 100km/h em 4,3 segundos, além de permiti-lo alcançar 250km/h como velocidade final.

Para frear o ímpeto do novo X5 M50i são utilizados freios esportivos M, que oferecem o máximo desempenho. O sistema de tração e o diferencial M Sport aumentam as propriedades dinâmicas laterais e longitudinais do veículo. As rodas são de liga leve M V-Spoke, de 22” e os pneus medem 275x35 na frente e 315x30 atrás.

Equilíbrio e agilidade são garantidos por intermédio da suspensão adaptativa M, que se ajusta ao estilo de condução do veículo por meio de um seletor localizado no console central.

Tecnologia embarcada

O BMW X5 M50i agrega a tecnologia Driving Assistant Professional, que permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O sistema inclui funções como alerta de mudança de faixa; alerta de tráfego em cruzamento dianteiro e traseiro; assistente de mudança de faixa com sistema ativo de proteção lateral e alerta de evasão. Já o Parking Assistant Plus utiliza câmeras e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro para medir os espaços e estacionar automaticamente. As manobras podem ser vistas em tempo real por meio das funções do Surround View: Top View, Panorama View e 3D View.

Por intermédio do BMW ConnectedDrive, os usuários têm à disposição recursos como chamada de emergência inteligente; BMW Teleservices; serviços BMW Online (portal de notícias, clima e aplicativos); serviços remotos (permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo por meio de smartphones Android e iOS); preparação para Apple CarPlay e informações de trânsito em tempo real. Outro diferencial é o BMW Concierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana, que proporciona maior comodidade e a garantia de uma experiência única de dirigibilidade.

O BMW X5 M50i também conta com sistema Comfort Access 2.0 que permite o acendimento automático das luzes de boas-vindas quando o motorista se aproxima a três metros do veículo com a chave. O BMW Head-Up Display, por outro lado, possibilita a projeção de todas as informações necessárias para o condutor em seu campo de visão, a fim de que não se perca o foco no trânsito. As informações apresentadas variam desde rotas do sistema de navegação até avisos de Driving Assistant e velocidade do veículo.

Há também o recurso BMW Live Cockpit Professional, cuja interface se apresenta em duas telas: um display digital de 12,3” com tecnologia touch e o iDrive de 12,3”, além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para opções operacionais com controle de voz. O sistema também disponibiliza HD de 20 GB para armazenamento de arquivos de áudio via USB ou CD.

Design

As linhas do BMW X5 M50i enfatizam a natureza exclusiva e esportiva do modelo, com generosas entradas de ar no para-choque dianteiro para atender a demanda de refrigeração do propulsor V8. Também são destaques os designs exclusivos das soleiras laterais, para-choque traseiro e do rack de teto e molduras da janela em High-Gloss Shadow Line.

O novo BMW X5 M50i traz como destaque no conjunto óptico faróis a laser BMW Laserlight, com um facho de luz com alcance de até 600 metros. O SUV desembarca ainda com seis opções de pintura externa: Branco Alpino, Branco Mineral, Carbon Black, Preto Safira, Cinza Arctic e Azul Phytonic.

Conforto

O modelo é ofertado com quatro opções de revestimento, todas em couro merino, nas tonalidades Ivory/ Preto, Preto/ Preto, Café/ Preto e Cognac/ Preto. Entre os itens de conforto destacam-se bancos dianteiros Comfort com ajustes elétricos e aquecimento, ar condicionado digital com controle de quatro zonas e porta-copos com refrigeração e aquecimento. O volante – da linha M – em couro e o painel de instrumentos revestido em couro Walknappa também saltam aos olhos.

Outro destaque no interior é o sofisticado sistema de som premium assinado pela Bower & Wilkins que mantém uma qualidade de som constante e uníssona em todos os assentos do veículo.