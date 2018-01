BMW lança engate elétrico original para os modelos X5 e X6

Engate elétrico pode ser usado com outros acessórios, como o suporte traseiro para bicicletas - Divulgação

A BMW lança no mercado brasileiro o inovador engate elétrico, que pode ser acionado ou recolhido ao simples toque de um botão. O equipamento está disponível para os modelos BMW X5, X5 M, X6 e X6 M e foi desenvolvido para total integração com o chassi do veículo, desfrutando de um perfeito encaixe e fixação, sem a necessidade de adaptações, e preservando a segurança do motorista e dos passageiros em casos de impactos ou colisões.

O conforto, por sua vez, é garantido graças às conexões elétricas desenvolvidas para facilitar o dia a dia. Após a instalação, ao conectar a carreta à tomada do engate elétrico, o carro desliga automaticamente o sensor de estacionamento traseiro e configura o conjunto motor/câmbio para o modo reboque. Assim, toda a tecnologia do veículo é direcionada ao uso do reboque, sem desperdício de tempo e mantendo o puro prazer de dirigir. O engate elétrico original permite ainda usar a câmera traseira como assistente durante o acoplamento da carreta, após acionar a marcha ré — uma facilidade não oferecida por marcas não originais.

"Além de elegante e tecnológico, o engate elétrico é um acessório extremamente funcional. Ele é perfeito para transportar, com segurança, os mais diversos tipos de carga. Além disso, seu sistema de rebatimento elétrico assegura que ele permaneça recolhido evitando exposição e riscos de avarias, por exemplo", comenta Antonino Gomes de Sá, diretor de Pós-Vendas do BMW Group Brasil.

O engate elétrico pode ser utilizado conjuntamente com outros acessórios originais, como suporte traseiro para bicicletas (sem prejuízo à abertura da tampa traseira), cujo valor é de R$ 5.102.

Por fim, o sistema de controle da estabilidade, que está integrado no controle dinâmico de estabilidade (DSC), pode ser configurado por meio da conexão de uma tomada situada na traseira do veículo. Desta forma a estabilidade e a segurança durante a condução é mantida, mesmo com o peso extra do reboque. A carga admissível do gancho do reboque e até 2700 kg para os modelos X5 e X6, e 3500 kg para os modelos X5M e X6M.

O tempo de montagem é de aproximadamente 6,5 horas. O valor do equipamento é de R$ 16.325.