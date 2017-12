BMW inicia pré-venda do novo X3 com hotsite exclusivo

O novo BMW X3 é um dos lançamentos mais aguardados do segmento de utilitários esportivos premium. Com a estreia do hotsite de pré-venda - divulgação

A terceira e mais nova geração do BMW X3 já está disponível para reservas no Brasil. As solicitações podem ser feitas pelo hotsite exclusivo de pré-venda do modelo, no endereço www.novobmwx3.com.br. Por meio da página eletrônica, o cliente poderá obter, de maneira interativa, todas as informações e detalhes daquele que é considerado o primeiro SAV (Sport Activity Vehicle, ou Utilitário de Atividade Esportiva, em português) médio do segmento premium global.

“O novo BMW X3 é um dos lançamentos mais aguardados do segmento de utilitários esportivos premium. Com a estreia do hotsite de pré-venda, proporcionamos aos clientes da marca a oportunidade de conhecer o veículo antecipadamente e realizar a reserva do modelo com exclusividade”, ressalta Nina Dragone, diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil.

BMW Comunicação Corporativa

Lançado em 2003, o BMW X3 acumula mais de 1,5 milhão de unidades vendidas em todo o mundo. Com novos padrões de design externo e interno e inúmeras inovações tecnológicas, a nova geração do BMW X3 será oferecida no mercado brasileiro nas versões M40i e xDrive30i X-Line. A primeira traz sob o capô o novo motor M Performance, de seis cilindros em linha, de 2.998 cm³ e apto a entregar 360 cv de potência e 500 Nm de torque máximo; enquanto o outro é equipado com um bloco de quatro cilindros em linha, de 1.998 cm³ e capaz de gerar 252 cv de potência e 350 Nm de torque máximo. Ambos contam com câmbio automático de oito marchas e tração integral BMW xDrive.

A nova geração do BMW X3 também é recheada de novas tecnologias voltadas para proporcionar o máximo de conforto e prazer ao dirigir a quem tiver o privilégio de estar ao volante. Entre os principais equipamentos do SAV premium médio da BMW destacam-se faróis Full-LED Adaptativos, painel de instrumentos com display digital multifuncional de 12,3 polegadas, assistentes de condução e estacionamento Driving Assistant e Parking Assistant, ar-condicionado automático digital, com controle de três zonas; o dispositivo Remote 3D View (para o X3 M40 i); e o novo sistema ConnectedDrive, com sistema de navegação Professional, nova interface com tela sensível ao toque, serviços de Concierge, informações de trânsito em tempo real, Chamada de Emergência Inteligente e Serviços Remotos.

Desenvolvido pela agência RAPP Brasil e dotado de tecnologia responsiva, o hotsite exibe conteúdo voltado especialmente para dispositivos móveis, e que está associado a imagens, vídeos exclusivos, além de informações sobre as principais características do modelo. Ele também ganhará destaque nas redes sociais da BMW, com veiculação de conteúdo específico, incluindo vídeos na plataforma YouTube.