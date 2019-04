BMW i inicia pré-venda do novo i3 120Ah no Brasil

Com mais esta novidade voltada para a mobilidade sustentável, o BMW Group segue firme em sua estratégia local de eletrificação, bem como reforça a sua ofensiva de lançamentos das três marcas BMW - Foto: Divulgação

Em total sintonia com outros mercados globais, o BMW Group Brasil, por meio da divisão de veículos eletrificados BMW i, inicia no país a campanha de pré-venda do novo BMW i3 120Ah, que tem como um dos seus principais atributos uma autonomia de até 440 quilômetros. O novo BMW i3 — agora também oferecido na versão BEV, sem o extensor de autonomia à combustão — pode ser adquirido diretamente nas concessionárias autorizadas BMW i localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Joinville, Florianópolis, Salvador, Recife e Brasília. O compacto premium elétrico é disponibilizado nas versões i3 BEV, com preço sugerido de R$ 205.950; i3 BEV Connected, que parte de R$ 229.950; e i3 REX Full, por R$ 257.950.

Com mais esta novidade voltada para a mobilidade sustentável, o BMW Group segue firme em sua estratégia local de eletrificação, bem como reforça a sua ofensiva de lançamentos das três marcas BMW, MINI e BMW Motorrad, e que prevê a chegada de 20 novos produtos ao mercado brasileiro ainda este ano.

"O BMW i3 continua sendo uma referência no país em termos de inovação tecnológica e mobilidade premium sustentável. E, com esta nova versão dotada de baterias capazes de proporcionar autonomia amplificada, o modelo segue repleto de atributos aptos a conquistar consumidores que buscam uma dirigibilidade prazerosa, tipicamente urbana e livre de emissões", destaca Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.

Fiel à sua mais recente atuação visual, o novo BMW i3 permanece como um veículo elétrico perfeito para o deslocamento urbano uma vez que eleva o prazer de dirigir a outro patamar, livre de emissões de partículas. E tudo graças ao seu conjunto motriz, que inclui uma unidade elétrica BMW eDrive capaz de gerar 125 kW (170 cv) e 250 Nm de torque instantâneo; uma transmissão automática continuamente variável, tração traseira, e baterias de alta voltagem de íons de lítio, com maior capacidade de armazenamento de energia – 120 Ah/42,2 kWh. Nesta configuração, os i3 BEV e i3 BEV Connected alcançam 335 quilômetros de autonomia (NEDC), aceleram de 0 (zero) a 100 km/h em 7,3 segundos e atingem a velocidade máxima de 150 km/h. Na opção top de linha REX Full, a autonomia no modo de condução puramente elétrico é de 290 km. Com a ajuda do extensor de autonomia (REX), que agrega um motor a gasolina compacto, de 647 cm³; o veículo é capaz de rodar mais 150 km, totalizando 440 km de autonomia. Nesta versão, o 0 (zero) a 100 km/h é feito em 8,1 s, mas a velocidade máxima permanece a mesma: 150 km/h.

Tecnologia estrutural

Outra tecnologia fundamental do novo BMW i3 é o BMW LifeDrive, uma arquitetura especialmente concebida para veículos elétricos e capaz de proporcionar segurança, baixo centro de gravidade, redução significativa de peso e sua perfeita distribuição, assegurando ao veículo a mesma agilidade ao volante característica dos automóveis BMW. A arquitetura BMW LifeDrive é composta por duas unidades funcionais específicas. O módulo superior Life, que integra uma célula de passageiros altamente resistente, construída em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP); e o módulo Drive, feito de alumínio, apta a abrigar os conjuntos motriz, de suspensão e das baterias de alta tensão, além de outros componentes estruturais do veículo. Entre outras vantagens garantidas pelo BMW LifeDrive destacam-se a disposição segura como os elementos do módulo Drive estão abrigados, e a ausência do túnel central no assoalho traseiro, proporcionando mais espaço para os ocupantes do veículo.

Os motores elétricos e à combustão interna ficam posicionados sobre o eixo traseiro, acompanhados do sistema de transmissão. As baterias de íons de lítio, por sua vez, estão acomodadas embaixo do assoalho, entre os eixos do veículo.

Desenho consagrado

O novo BMW i3 preserva o design icônico e consagrado da versão antecessora, e que evidencia suas dimensões externas. O desenho do para-choque dianteiro, por exemplo, ressalta a percepção de largura da seção frontal do veículo. Na traseira, por sua vez, chamam a atenção o para-choque, mais robusto e de apelo esportivo, e o friso horizontal metálico que atravessa a porta traseira de lado-a-lado. Emblemas com a inscrição "eDrive" e "i3", posicionados nas extremidades da tampa do porta-malas, também evidenciam a percepção de largura. O perfil do modelo é ressaltado pela coluna A e pela linha do teto, que exibem pintura diferenciada na cor preta, e de acabamento acetinado. O conjunto óptico é formado por faróis com lâmpadas Full LED e luzes indicadoras de direção, também em LED, com desenho horizontalizado.

O interior do Novo i3 utiliza materiais naturais e sustentáveis, e que ressaltam a característica premium do veículo. O revestimento dos bancos conta com tratamento natural, que oferece qualidade superior e, consequentemente, sensação ao toque excepcional, características da BMW. A madeira aplicada ao painel de instrumentos é originária de eucaliptos cultivados e certificados na Europa. Indo além, 25% dos plásticos usados no interior do i3 é reciclado e contribui para a redução das emissões de CO2 e para a conservação dos recursos naturais.

Confira, abaixo, a lista de equipamentos de série de cada versão.

BMW i3 BEV (R$ 205.950)

Os destaques ficam por conta dos faróis full-LED, das rodas de liga leve Turbine, de 19 polegadas; e dos freios a disco ventilado com ABS. Por dentro, chamam a atenção o painel digital, o ar-condicionado, o sistema de áudio BMW Professional, o acabamento interno Andesite Silver e o revestimento de tecido Aragats, e os recursos do BMW ConnectedDrive. Entre eles a Chamada de Emergência Inteligente, função responsável por acionar os serviços de auxílio ao usuário em caso de colisão; o BMW Teleservices, dispositivo capaz de monitorar e informar o proprietário do veículo sobre a necessidade de manutenção de determinados componentes do veículo; e os Serviços Remotos, que permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo remotamente por meio de smartphones Android e iOS. Nos veículos elétricos, o BMW ConnectedDrive indica os pontos de recarga para veículos BMW i, de utilização pública, disponíveis em shoppings, postos, supermercados, restaurantes e hotéis. Ainda é possível visualizar no mapa a autonomia do veículo elétrico, que considera o histórico de consumo, a informação de trânsito e a topografia do terreno para definir se haverá necessidade de recarga durante o percurso. O pacote de itens inclui ainda conectividade Bluetooth, porta USB, e seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros e tipo cortina dianteiros e traseiros.

BMW i3 BEV Connected (R$ 229.950)

Além de alguns itens do i3 REX, a lista de equipamentos, neste caso, oferece ar-condicionado automático digital, sistema de Navegação Professional com BMW ConnectedDrive, que agrega Chamada de Emergência Inteligente, BMW Teleservices, Serviços Remotos; mais Informação de Trânsito em Tempo Real; Serviços Concierge, que fornecem informações sobre pontos de interesse, programações de salas de cinema, recomendações de restaurantes, efetua reservas em hotéis; e Serviços ConnectedDrive, que permitem acessar conteúdo disponível em portais de notícias e integração com smartphones Android e iOS. Há ainda Preparação para Apple CarPlay, sistema de áudio BMW Professional, sensores de chuva e de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré e Parking Assistant.

BMW i3 REX Full (R$ 257.950)

A opção top de linha vem com teto solar de cristal e acionamento elétrico, sistema de áudio Surround Harman Kardon, Parking Assistant, com câmera de ré e sensores de obstáculos dianteiro e traseiro. Chamam a atenção o acabamento interno em eucalipto e revestimento de couro Vernasca. O pacote agrega ainda as tecnologias Comfort Access e Driving Assistant Plus completam a gama de recursos à disposição do condutor. O primeiro controla o travamento das portas sem a necessidade da chave, incluindo a tampa do porta-malas; enquanto o segundo informa, por meio de alertas visuais e sonoros, situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, e controle e prevenção de aproximação frontal.

O novo BMW i3 tem dimensões similares ao de seu modelo antecessor. Ou seja, 4,011 metros de comprimento, 1,775 m de largura, 1,598 m de altura e 2,570 m de distância entre-eixos. A capacidade do compartimento de bagagens é de 260 litros e, do tanque de combustível, 9 l.

O compacto premium elétrico será disponibilizado nas concessionárias BMW i em cinco opções de cores externas, sendo duas de acabamento sólido – Branco Capparis e Black Fluid, ambas com detalhes em Azul BMWi –, e três de acabamento metálico – Azul Imperial e Vermelho Melbourne, as duas com detalhes em Frozen Grey; e Cinza Mineral, com detalhes em Azul BMW i.