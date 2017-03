BMW Group investe R$ 5 milhões em pós-vendas no Brasil

Saiba Mais LANÇAMENTO BMW apresenta nova linha de veículos híbridos plug-in no Salão Internacional do Automóvel de Nova York

Para garantir a satisfação dos clientes e atingir a excelência no pós-vendas, o BMW Group Brasil investiu cerca de R$ 5 milhões desde 2014 para dar suporte ao programa global de certificação e auditoria em funilaria e pintura na rede de concessionárias das marcas BMW e MINI, em parceria com a DEKRA.

O grupo certificou três grupos de concessionárias no Brasil: Eurobike (Ribeirão Preto, interior de São Paulo), Grand Brasil e Osten (ambos na capital São Paulo). Outras quatro concessionárias que já tinham sido certificadas em 2015 — Autostar (São Paulo), Germânica (Sorocaba), Autokraft (Rio de Janeiro) e Euro Import (Curitiba) — receberam nova certificação uma vez que o projeto audita anualmente a rede de concessionárias.

O programa de certificação em centros de reparos de colisão tem como objetivo principal a melhoria contínua e a padronização dos processos de funilaria e pintura a fim de garantir uma excelente qualidade no serviço com preservação das características originais do veículo.

"A qualidade dos serviços no pós-vendas é fundamental para fortalecer o relacionamento com o consumidor premium, proporcionando uma experiência nova, cada vez mais conectada e digital, como por exemplo, aplicativos em que o cliente obtém informações sobre pós-vendas e compromissos online. No futuro, os clientes do BMW Group continuarão desfrutando dos serviços mais inteligentes, personalizados e únicos de acordo com sua conveniência, individualidade e uso", enfatiza Niklas Wagner, vice-presidente sênior de Gestão de Negócios de Pós-Vendas do BMW Group.

"A expansão do pós-vendas é um dos nossos principais pilares. Nós trabalhamos para transmitir excelência aos nossos clientes e oferecer produtos e serviços de alta qualidade e conveniência", disse Antonino Gomes de Sá, diretor de pós-vendas do BMW Group Brasil.

Há 23 milhões de veículos BMW e MINI sendo dirigidos anualmente por nossos clientes. Todos os anos, o pós-vendas do BMW Group diagnostica cerca de 450 mil veículos e aproximadamente 25 milhões de automóveis visitam uma concessionária autorizada. Esse número demonstra a importância do pós-vendas para o BMW Group.

Sobre o BMW Group

Com suas marcas BMW, MINI e Rolls-Royce, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas premium, além de oferecer serviços financeiros e de mobilidade diferenciados. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 14 países e comercializa seus produtos em mais de 140 nações.

Em 2016, o BMW Group vendeu cerca de 2,367 milhões de automóveis e 145.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes dos impostos para o ano contábil de 2016 foi de 9,67 bilhões de euros, sobre uma receita de 94,16 bilhões de euros. Em 31 de dezembro de 2016, o BMW Group contava com 124.729 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi construído com base no pensamento de longo prazo e ação responsável. Assim, a empresa estabeleceu sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor, responsabilidade total pelos seus produtos e comprometimento claro com a conservação dos recursos como partes integrantes da sua estratégia.

Sobre a DEKRA Automotive Solutions

A DEKRA Automotive Solutions é a empresa líder global em programas de melhoria de desempenho para a cadeia de distribuição automotiva. Com atuação B2B, a DAS é especializada em gestão de frotas, remarketing e desenvolvimento de programas com redes de concessionárias. Seus serviços possuem 3 diferentes focos:

- “Frotas” lida com as tarefas de cadeia logística para frotas e retorno de veículos.

- “Remarketing” fornece suporte para os fabricantes de automóveis e locação empresas que desejam desenvolver a eficiência de sua revenda.

- “Networks” trabalha com montadoras ou redes de concessionárias em programas sob medida para melhorar seu desempenho no varejo.

Seja em nível internacional ou local, fabricantes, locadoras e financeiras podem obter ótimos resultados com a ajuda da gama de soluções da DEKRA Automotive Solutions.

A empresa tem sede em Bordeaux (França), está presente em 4 continentes e mais de 30 países, possui mais de 1.600 funcionários treinados e gerou 140 milhões em vendas no ano de 2016.

