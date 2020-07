BMW do Brasil oferece condições diferenciadas para alguns grupos de consumidores

A BMW do Brasil oferece neste mês de julho condições especiais na aquisição de qualquer veículo da marca para pessoas portadoras de deficiência - (Foto: Divulgação)

A BMW do Brasil oferece neste mês de julho condições especiais na aquisição de qualquer veículo da marca para pessoas portadoras de deficiência. Por intermédio do programa BMW Preference, a redução de valor no período pode chegar até 19%, somados os descontos oferecidos pela marca à isenção de IPI (Imposto sobre produtos Industrializados).

Como exemplo do desconto especial para o período, o preço do BMW 118i para portadores de necessidades especiais seria R$ 159.950, ante os R$ 197.950 de tabela.

O BMW Preference oferece condições especiais para toda a gama de veículos BMW, sejam eles nacionais ou importados. A aquisição pode ser realizada em qualquer concessionário BMW no país com atendimento e assistência personalizados.

Descontos para pessoa jurídica e produtores rurais

A BMW do Brasil conta com canal de vendas focado em nichos específicos de mercado, tais como clientes pessoa jurídica e produtores rurais. Para ambos os segmentos, a fabricante disponibiliza uma ampla gama de benefícios.

Ao longo do mês de julho, os canais de venda para CNPJ e produtor rural oferecem até 16,7% de desconto em modelos como o BMW 118i e o BMW X1. Toda a gama da fabricante está contemplada nas condições especiais válidas até o final do mês.