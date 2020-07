BMW do Brasil amplia experiência digital com showroom virtual

Showroom virtual da BMW - (Foto: Divulgação)

A experiência é fundamental no relacionamento de uma marca com seus clientes e fãs. Com base nesta premissa e foco total no cliente e suas necessidades – cada vez mais conectadas e digitais – a BMW lança o seu showroom virtual no Brasil. Após ser a primeira fabricante brasileira a liberar atualizações remotas de software para os veículos no país, pioneira em disponibilizar uma loja online no Mercado Livre e, de forma inédita, abrir canais de compra nos perfis do Instagram e Facebook, a BMW disponibiliza um showroom virtual.

Por meio do recurso digital é possível explorar todos os modelos oferecidos no Brasil, configurá-los de acordo com a preferência e solicitar uma proposta.

O showroom da fabricante alemã pode ser acessado por intermédio do site (www.bmw.com.br) e pelo canal oficial no YouTube (@BMWTVBrasil). O recurso opera em variadas plataformas como mobile, desktop ou tablet.

“A experiência do consumidor é cada vez mais digital antes da decisão de compra e seguimos acelerando a digitalização com foco nesta escolha dos clientes e fãs da marca”, afirma Jorge Jr., Head de Marketing da BMW do Brasil. “Atualmente, um em cada três automóveis Premium vendidos no Brasil é BMW. Nosso foco no cliente tem se provado uma estratégia acertada. É pelo cliente que fazemos todas as nossas ações e inovamos constantemente”, reforça o executivo.

O showroom virtual da fabricante alemã traz a gama completa de modelos com séries, linhas X e M, elétricos e híbridos, além dos coupés e roadsters, e permite que os usuários confiram minuciosos detalhes de design, tecnologia e performance.

Ao acessar o modelo de interesse, o usuário tem a opção de conferir especificações técnicas e tecnologias embarcadas, assistir ao showroom virtual, configurar o modelo conforme a preferência e então solicitar uma proposta.

Cada um dos conteúdos disponíveis no showroom virtual tem duração média de três minutos nos quais são exibidos os principais pontos de interesse após uma breve introdução. Estes vídeos também são disponibilizados nos canais digitais da marca no formato Stories.

“Sabemos que o consumidor está em fase de transição com seus hábitos e queremos cada vez mais proporcionar novas experiências”, afirma Jorge Jr. “Mesmo com todas essas iniciativas digitais, sabemos também do valor humano e não deixaremos de valorizar o time presente em nossa rede e os treinamentos dos profissionais que estão na linha de frente com o público, incluindo o BMW Genius, um diferencial exclusivo da BMW e muito valorizado no contato pessoal da marca para auxiliar na explicação das tecnologias dos nossos produtos e serviços”.

Chatbot

Outra novidade é a ativação da ferramenta chatbot no site oficial e no Facebook Messenger da BMW do Brasil. Trata-se de um recurso baseado na inteligência artificial voltado para informar e auxiliar clientes e fãs da marca. Por intermédio da comunicação via chatbot o cliente recebe informações sobre produtos, serviços, novidades e campanhas, além de poder solicitar proposta e até mesmo localizar concessionárias. O recurso reforça o pacote de digitalização da marca e soma-se como opção ao lado de canais tradicionais de atendimento como o SAC e o SAC 2.0 nas redes sociais.