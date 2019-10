BMW convoca os modelos X1 e X2 por problema na direção

Da Redação com Assessoria

Como solução para o problema a marca propõe a substituição das barras de direção dos modelos - Foto: Divulgação/Assessoria

A BMW convoca os proprietários dos modelos X1 sDrive20i X Linee e X2 sDrive20i M Sport X, fabricados entre 5 de agosto de 2016 e 17 de fevereiro de 2018, a entrarem em contato com uma concessionária da marca para agendar a verificação e, se necessário, substituição de ambas as barras de direção dos veículos.

De acordo com a fabricante, verificou-se que é possível que os automóveis tenham saído de fábrica sem que um anel espaçador cônico tenha sido montado sobre o terminal de direção.

Como consequência, o pino articulador do terminal de direção dos BMW X1 e X2 poderá se partir precocemente, com perda de dirigibilidade do veículo. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou de acidentes que resultem em danos físicos e materiais aos ocupantes dos automóveis e a terceiros.

Como solução para o problema a marca propõe a substituição das barras de direção dos modelos.

Para agendar o serviço, os proprietários dos BMW X1 e X2 envolvidos devem entrar em contato com a marca pelo telefone 0800 019 7097. Mais informações sobre o chamamento foram disponibilizadas na página de recall da fabricante.

Confira, abaixo, os chassis dos BMW X1 e X2 envolvidos

X1 sDrive20i X Line

Chassis: 98MHS7008H4A47211, 98MHS7008J4A70235

Data de produção: 5 de agosto de 2016 a 17 de fevereiro de 2018

X2 sDrive20i M Sport X

WBAYH3102JEH47616

Data de produção: 5 de agosto de 2016 a 17 de fevereiro de 2018