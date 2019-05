BMW confirma produção do novo X5 em Araquari (SC)

Dotada de ampla flexibilidade e capacidade de produção, a fábrica do BMW Group em Araquari também é referência em sustentabilidade e gestão - Foto: Divulgação

Demonstrando mais uma vez um dos pilares do BMW Group globalmente, a flexibilidade de produção, a fábrica da marca bávara em Araquari, Santa Catarina, iniciará em junho a produção do novo BMW X5, o mais tecnológico veículo já produzido na história da empresa no Brasil.

Para iniciar a produção do modelo, o BMW Group Brasil investiu mais R$ 7 milhões em novas tecnologias, além dos R$125 milhões previamente aportados para flexibilização da linha de produção do BMW X4, e também do novo BMW Série 3, no início de 2019. "A qualidade, tecnologia e flexibilidade da fábrica para produção de veículos do BMW Group em Araquari foram recompensadas com a confiança global em adicionar um novo modelo ao nosso portfólio, o primeiro com propulsão diesel", comemora Mathias Hofmann, Diretor Geral da fábrica do BMW Group em Araquari (SC). "Este é um importante passo na direção de equalizar nossas operações e a capacidade instalada de manufatura no país", reforça o executivo.

A quarta geração do novo BMW X5 está maior, mais esportivo e sofisticado, e encontra-se disponível na rede de concessionárias autorizadas da marca no Brasil, a partir de R$ 449.950.

Fábrica do BMW Group em Araquari

A fábrica catarinense é uma das mais modernas do grupo e contou com mais de R$1 bilhão em investimentos. Erguida em um espaço de 1,5 milhão de metros quadrados – dos quais 500 mil m² de área pavimentada –, a infraestrutura local contempla atividades de montagem, carroceria e soldagem, sistemas de pintura e logística, além de prédios administrativos e auxiliares.

Dotada de ampla flexibilidade e capacidade de produção, a fábrica do BMW Group em Araquari também é referência em sustentabilidade e gestão. Seu conceito de construção conquistou o German Project Excellence Award, o mais importante prêmio de gerenciamento de projetos da Europa, concedido pela Associação Alemã de Gestão de Projetos; e o gerenciamento de resíduos do local venceu o prêmio Fritz Müller, na categoria Gestão Ambiental, concedido pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma), do governo de Santa Catarina. Atualmente a linha de produção também abriga o BMW X1, X3, X4 e novo Série 3, e recentemente ultrapassou a casa de 50 mil veículos produzidos desde outubro de 2014, quando foi inaugurada.

Sobre o X5 em Araquari

X5 xDrive30d (R$ 449.950)

A versão traz, entre os principais itens de série, controles de Estabilidade e Tração; airbags duplos frontais, laterais dianteiros, e de cortina dianteiros e traseiros; função start/stop, rodas de 21 polegadas e regeneração de energia de frenagem. Entre os itens de conforto e tecnologia estão cortinas para vidros laterais traseiros; bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com ajustes elétricos; ar-condicionado automático digital, com controle de 4 zonas; sistema de entretenimento traseiro, com duas telas de 10,2 polegadas; sistema de som Surround Harman Kardon; BMW Display Key; sistema ConnectedDrive, com serviços de Concierge e chamada de emergência inteligente, entre outros; Preparação para Apple CarPlay; faróis Full-LED e faróis de neblina em LED; assistente de farol alto; Head-Up Display; teto solar panorâmico; BMW Gesture Control; Driving Assistant Professional e Parking Assistant Plus.

Confira abaixo os modelos do BMW X5 a serem produzidos na fábrica para produção de automóveis do BMW Group em Araquari (SC).

X5 xDrive30d M Sport (R$ 479.950)

A versão intermediária traz os itens de série da versão anterior, mais roda de 22 polegadas, com freios M Sport; volante M em couro; pacote M aerodinâmico e pacote M Sport.

X5 xDrive30d M Sport xOffroad (R$ 499.950)

Essa versão traz os itens das anteriores mais o sistema xOffroad, que oferece quatro modos de condução voltados para quatro tipos de terrenos diferentes: xSand (areia), xRocks (rocha), xGravel (cascalho) e xSnow (neve). O dispositivo traz diferentes ajustes do sistema xDrive, transmissão e da resposta do acelerador.