BMW aumenta preços de toda série com reajustes de até R$ 102 mil

O X1 agora não tem mais nenhuma versão por menos de R$ 200 mil, partindo agora de R$ 221.950. - (Foto: Divulgação/BMW)

Diante das constantes altas do dólar, mudanças significativas na política de preços da maioria das montadoras premium atuantes no Brasil eram praticamente inevitáveis. Prova disso vem da BMW, que acaba de reajustar a tabela de preços de toda a gama disponível por aqui. Os aumentos começam em R$ 18 mil, mas dependendo do caso podem chegar a salgados R$ 102 mil.

A mudança foi linear e afeta até mesmo modelos com volume de vendas considerável para a marca, como o Série 3, que dependendo da versão subiu entre R$ 19 mil e R$ 30 mil. Da mesma forma, o X1 agora não tem mais nenhuma versão por menos de R$ 200 mil, partindo agora de R$ 221.950.

O mesmo vale para lançamentos recentes, como o 330e M Sport, que foi lançado no último dia 18 de maio por R$ 269.950 e agora já está sendo anunciado por R$ 297.950 (aumento de R$ 28 mil). Na mesma linha, o X6 xDrive40i começou a ser vendido em março e já acumula aumento de R$ 53 mil.

Tabela de preços BMW: