BMW anuncia recall do BMW X5 e BMW X6

O BMW X6 xDrive50 está entre os modelos para fazer o recall - Foto: Divulgação

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos modelos X5 xDrive30d, X5 xDrive30i, X5 xDrive48i, X6 xDrive35i e X6 xDrive50, fabricados de 1º de novembro de 2006 a 20 de dezembro de 2008, a contatar uma concessionária autorizada da BMW para efetuar o agendamento e substituição gratuita, caso necessário, do airbag do condutor.

O procedimento é necessário pois verificou-se o risco de os veículos afetados apresentarem falha de funcionamento do airbag do condutor, em decorrência de contato prolongado do gerador de gás do airbag com umidade e/ou da própria fabricação do gerador de gás.

Em caso de falha, ao ser acionado o airbag do condutor pode apresentar aumento da pressão interna do gerador de gás causando rompimento da bolsa de ar e, consequentemente, lançamento de peças de metal através do airbag. Nesta situação, é possível a ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos demais ocupantes do veículo e a terceiros.

A BMW do Brasil destaca ainda que, até o presente momento, não tem conhecimento de nenhum acidente no Brasil envolvendo os veículos da marca BMW objetos desta campanha de recall por consequência de falha de funcionamento no airbag do condutor.

O recall envolve 902 veículos BMW importados. Os códigos de chassis não-sequenciais afetados são:

Os atendimentos podem ser agendados imediatamente e os serviços de verificação e substituição do componente têm duração estimada de 30 minutos.

Para obter mais informações sobre este recall, acesse www.bmw.com.br/recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall, no 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19h.