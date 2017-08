Avaliação do novo Honda Civic 1.5 Touring 2017

O Civic surpreende com novidades do design à estrutura da carroceria e das versões aos equipamentos / Divulgação

Agora é a vez do topo de linha Touring. Mais do que a versão completa do sedã médio fabricado em Sumaré/SP, esta opção é a única que oferece o motor 1.5 i-VTEC Earth Dream Turbo, que entrega 173 cv de potência e 22,4 kgfm de torque.

Associado com esse conjunto, o Novo Civic Touring mantém a transmissão CVT, mas apresenta uma performance muito superior à da EXL, realçada pela boa dirigibilidade. Conforto, espaço e tecnologia embarcada são alguns dos pontos positivos desse Civic turbinado.

O pacote de equipamentos também é bem superior ao da EXL e tem como destaque o sistema LaneWatch, bem como cluster digital, partida por botão, faróis full-LED, teto solar elétrico, banco do motorista com ajuste elétrico, entre outros.

O preço: R$ 124.900, fica numa faixa onde o mais conhecido é o Audi A3 Sedan 1.4 TFSI. Porém, o sedã alemão tem potência menor, sem contar o tamanho e espaço interno inferiores ao japonês.

O Novo Civic Touring é um carro muito bom em termos dinâmicos. Apresenta boa performance e eficiência energética, além de dirigibilidade excelente. O nível de conforto é igualmente exemplar, ainda mais com o bom espaço interno e porta-malas generoso (519 litros).

O conteúdo também agrada, embora pudesse ser um pouco melhor em virtude do preço. Se o Novo Civic Touring custasse em torno de R$ 110 mil ou pouco mais, seria imbatível em relação aos concorrentes, justamente por oferecer um conjunto melhor.

Mas a Honda quer buscar clientes que iriam para o segmento premium e por isso elevou o preço. Nesse caso, ele leva vantagem sobre o Audi A3 Sedan 1.4 TFSI Ambiente, embora sem o mesmo status. Diante de um Fusion, por exemplo, não tem chance. Porém, com esse bom equilíbrio e conjunto, o Novo Civic Touring se torna uma opção muito interessante.

O Novo Civic tem um design bem resolvido, atraente e bem mais esportivo que o anterior.

Veja Também

Comentários