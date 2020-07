Aulas e exames presenciais do Detran em Campo Grande são suspensas temporariamente

A medida afeta as aulas e exames de direção veicular - (Foto: Divulgação/Detran-MS)

Com o novo Decreto Municipal divulgado hoje (15), a medida afeta as aulas e exames de direção veicular, além dos cursos de reciclagem para condutor infrator e atualização de instrutor de trânsito. As atividades não essenciais estão suspensas até o dia 31 de julho.

“Ao final do decreto, nossa equipe da Escola Pública de Trânsito entrará em contato com o os alunos para informar nova data, sem que ninguém seja prejudicado”, diz a diretora da educação do órgão, Elijane Coelho.

A diretora de habilitação, Loretta Figueiredo, enfatiza que o órgão tem realizado exames de direção veicular aos sábados, porém os alunos não serão prejudicados. “Não haverá cancelamento de exames pois o agendamento só abre as sextas-feiras, ou seja, nenhum aluno estava agendado para este e o próximo sábado”, comenta.