Audi TT RS está confirmado no Brasil ainda este ano

A Audi irá anunciar no segundo nos próximos dias a versão mais potente do pequeno esportivo TT, que é equipada com motor 2.5 litros de 5 cilindros com 400 cv de potência, associado ao câmbio automático de sete velocidades e tração integral. 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos.

Trata-se do TT mais rápido da história. Ele possui motor de cinco cilindros em linha e 400 cavalos.

E no final do ano, deve chegar a versão mais “invocada” do A5, o RS 5, em versão cupê – o Sportback vai ficar para 2018. Neste caso, o debaixo do capô vai um V6 compacto, de 2.9 litros, mas que desenvolve 450 cv.



Outros modelos já foram confirmados para 2018. Em janeiro chega a versão conversível do superesportivo R8. O conjunto mecânico é o mesmo do modelo cupê – V10 de 610 cv – mas há o charme adicional da carroceria sem teto.

O sedã de luxo A8, que terá ganhará geração na Europa em julho, só desembarca no final do próximo ano. A Audi diz que o modelo terá nível 3 de condução autônoma. Isso significa que o carro poderá dirigir sozinho em boa parte do tempo – o sistema deve ser semelhante ao Autopilot da Tesla.

Além dos modelos confirmados, a Audi também cogita outras novidades para o Brasil. O SUV compacto Q2 é especulado para o Brasil desde o lançamento, em 2016. Porém, a proximidade com o Q3 na tabela de preços e o mercado instável têm afastado o modelo do Brasil.

“O Q2, neste momento, ainda não vem. Estamos estudando o mercado, e se as coisas melhorarem, ele vem”, afirmou Mirella Florio, do marketing da Audi.



Quem também está no radar é a linha e-tron, de modelos elétricos. Atualmente, há o A3 e o Q7 – o hatch até veio a passeio ao Brasil durante o Salão do Automóvel de 2014.

Neste caso, a maior barreira para que estes carros sejam vendidos é a infraestrutura do país, que tem poucos pontos de recarga. O A3 é um híbrido com possibilidade de ser carregado na tomada. Ele possui um motor 1.4 e outro elétrico – que combinados desenvolvem 204 cv.



