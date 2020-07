Audi Service Até Você passa a oferecer facilidade de serviços para profissionais da saúde

Para utilizar a ação, o cliente deve agendar os serviços junto ao seu concessionário mais próximo - (Foto: Divulgação)

A Audi do Brasil criou em maio o Audi Service Até Você, programa voltado inicialmente para clientes proprietários de veículos Audi acima de 60 anos, para facilitar a realização de serviços de manutenção sem a necessidade de deslocamento ou contato presencial durante o atendimento. Após o sucesso com este primeiro público, a empresa decidiu ampliar a ação para profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente desde o início da pandemia, precisam se deslocar com frequência e estão com tempo escasso. A iniciativa é válida até 31 de julho em toda a rede de concessionárias Audi e já teve aderência acima de 30% dos potenciais participantes.

O Audi Service Até Você contempla 15% de desconto nas Revisões Programadas, verificação de uma série de itens do carro e serviço de leva e traz gratuito sobre caminhão plataforma – este último limitado a um raio de distância de 20 quilômetros entre a localização do veículo e a concessionária. Os profissionais da saúde que desejam participar precisam apresentar registro profissional comprobatório.

Para utilizar a ação, o cliente deve agendar os serviços junto ao seu concessionário mais próximo. Uma vez realizado o agendamento, a concessionária ou o próprio cliente poderão solicitar o serviço de leva e traz pelo Audi Class Service, serviço de assistência 24 horas da Audi, no telefone 0800 777 2834.

Quem aderir à campanha receberá ainda a instalação como cortesia do Audi Connect Plug & Play (mediante disponibilidade de estoque e compatibilidade com o ano/modelo), aparelho que funciona como um assistente pessoal ao coletar informações do veículo e enviar para um aplicativo no celular do proprietário. Com ele é possível acompanhar diversas informações do veículo como estatísticas de estilo de direção, receber lembretes de manutenção, agendar atendimento nas concessionárias, além de monitorar nível de combustível e histórico de abastecimento.

"Com a efetividade da ação e participação dos clientes Audi com mais de 60 anos, iniciamos a segunda fase envolvendo profissionais da saúde que estão enfrentando o covid-19 diariamente. A ideia desta ação é facilitar a realização de serviços e auxiliar estas pessoas que permanecem na linha de frente a manterem a manutenção de seus veículos em dia", afirma José Sétimo Spini, Diretor de Pós-Vendas da Audi do Brasil.