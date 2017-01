Audi relança A3 Sedan 1.4 com leves mudanças

Já está à venda nas concessionárias brasileiras da Audi a versão 2017 do A3 Sedan 1.4 Flex montado na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR). O modelo recebeu atualizações no visual externo, acabamento interno e no motor bicombustível turbo de 1,4 litro, também produzido no Brasil, que agora desenvolve a mesma potência e torque abastecido tanto com etanol como com gasolina. Oferecido em duas versões, o A3 Sedan 1.4 TFSI Flex Attraction agora custa R$ 115.190, e o Ambiente sai por R$ 124.190, mas pode receber pacotes de opcionais que elevam o preço para além dos R$ 130 mil.

Por fora, o A3 Sedan recebeu novo design de faróis, lanternas, grade e para-choques, tornando o visual do modelo mais alinhado com outros modelos da marca, especialmente com o A4 lançado no ano passado. Outra novidade é o desenho das rodas, agora de cinco raios.



No interior há mais elementos do A4, como o volante e alavanca de seta semelhantes, novos difusores de ar, console central com mudança nos botões de acesso ao sistema MMI (media music interface), que foi redesenhada e tem a mesma aparência dos modelos TT, A4 e Q7 visualizada na tela eletricamente rebatível de sete polegadas. Todas as luzes da cabine são agora de LED. Mas o quadro de instrumentos permanece o mesmo, com conta-giros e velocímetro analógicos e pequena tela do computador de bordo entre os dois – não foi adotado ainda para o modelo o painel configurável completamente digital já introduzido em boa parte da gama superior da Audi.



Por meio da entrada USB, telefones celulares com os sistemas operacionais iOS e Android podem se conectar com o carro por meio do Audi smartphone interface. O sistema permite que certos aplicativos funcionem diretamente na tela do veículo.

O motor 1.4 turbo tem injeção direta de combustível e desenvolve 150 cavalos de 250 Nm de torque máximo. A transmissão é automática de de seis velocidades, que oferece a possibilidade de trocas de marchas de forma manual por meio da alavanca seletora ou pelas borboletas atrás do volante. Segundo a Audi, este conjunto leva o A3 Sedan de 0 a 100 km/h em 8,8 segundos, alcançando velocidade máxima de 215 km/h.



As duas versões do A3 Sedan 1.4 Flex são equipadas com ESP, controle eletrônico de estabilidade e sete airbags (frontais e laterais na dianteira, cortina para as janelas laterais dianteiras e traseiras e para proteção dos joelhos do motorista). Outro item de segurança ativa, presente em todas as versões. Também é de série o sistema start-stop, que desliga o motor automaticamente nas paradas e religa assim que o motorista tirar o pé do freio, que pode trazer economia de combustível de até 10% em uso urbano. O freio de estacionamento tem acionamento eletromecânico e as rodas são de alumínio com 16 polegadas.



A versão de entrada, Attraction, traz de série ar-condicionado, direção eletromecânica, faróis bixenônio com ajuste automático de altura e lavadores, rádio MMI com alto-falantes com conexão via Bluetooth, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, bancos dianteiros com ajuste de altura, volante multifuncional e alavanca de câmbio revestidos de couro e vidros laterais e traseiro com isolamento térmico.



A versão Ambiente soma aos itens de série do Attraction sensores de luz e chuva, para-brisa com faixa colorida cinza e rodas de alumínio aro 17. O A3 Sedan Ambiente também pode receber dois pacotes opcionais: o Design, que inclui bancos de couro sintético, diversos porta-objetos e teto solar panorâmico; e o Ambiente Plus, com controle automático de velocidade de cruzeiro, espelho retrovisor com função antiofuscante automática, computador de bordo com display colorido, Audi Sound System e pacote de luzes.

